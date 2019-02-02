Bursa Uludağ'da Hafta Sonu ve Yarıyıl Yoğunluğu
1 saat önce
Uludağ'da hafta sonu ve yarıyıl yoğunluğuTürkiye'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, hafta sonu ve yarıyıl yoğunluğu yaşanıyor.
Uludağ
'da hafta sonu ve yarıyıl yoğunluğu Türkiye
'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ'da, hafta sonu ve yarıyıl yoğunluğu yaşanıyor. Uludağ'a tatile gelen vatandaşlar kayak pistlerine akın etti.
Hafta sonu ve yarıyıl tatilini fırsat bilen vatandaşlar Uludağ'a akın etti. Uludağ'a çıkmak isteyen tatilciler teleferik önünde uzun kuyruklar oluştururken Uludağ'da manzara seyretmek isteyenler ise telesiyej önlerinde saatlerce bekledi. Oteller bölgesinde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı. Kar
yağışının yerini güneşli havaya bırakması ile Uludağ' tatilci akınına uğrarken kar kalınlığı ise 169 santimetreye ulaştı. Bursa
Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 6, en yüksek 1 derece olduğu zirvede kar yağışı beklenmiyor.
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Haber Yayın Tarihi : 02.02.2019 04:07 Kaynak: DHA
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