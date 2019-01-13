Bursa Uludağ'da Hafta Sonunda Adım Atacak Yer Kalmadı
51 dakika önce
Kış turizminin göz bebeği Uludağ hafta sonu tatilci akınına uğradı.
Kış turizminin göz bebeği Uludağ
hafta sonu tatilci akınına uğradı. 2 gündür devam eden yoğun kar yağışını fırsat bilen tatilciler pistlere akın etti. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmazken oteller yüzde 100 doluluğa ulaştı. Telesiyej ve teleskilerde uzun kuyruklar meydana geldi. Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'a hafta sonunu fırsat bilen tatilciler akın etti. Milli Parklar gişelerinde başlayan kuyruk oteller bölgesine kadar uzayınca sıra beklemek istemeyen tatilciler araçlardan inerek oteller bölgesine yürüdü. Otellerde yüzde 100 doluluk yaşanırken Uludağ'a günübirlik gelen tatilciler ise yol kenarlarında mangal yapıp kar topu oynadı. 2 gündür kar yağışının etkili olduğu Uludağ'da pistlerde adım atacak yer kalmazken tatilciler kayak ve snowboard yaparak karın keyfini çıkardı. Kayak pistlerinde adım atacak yer kalmadı. Kar
yağışının devam ettiği Uludağ'da kar kalınlığı 1.5 metreyi geçerken hava sıcaklığı ise en düşük sıfırın altında 17, en yüksek sıfırın altında 9 derece olarak ölçüldü. İstanbul
'dan geldiğini belirten Çağla Çağ, 'Uludağ'a ilk defa geliyorum. Yoğun bir kar yağışı olmasına rağmen burası çok kabalık. Uludağ'ı çok beğendim. Kayak pistleri çok yoğun kayarken birine çarpmamak imkansız gibi bir şey. Çok eğlenceli, gelinmesi gereken bir tatil merkeziö diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 12:42 Kaynak: DHA
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