Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Hayvanları Beslerken Kalp Krizi Geçirdi

Bursa Uludağ'da Hayvanları Beslerken Kalp Krizi Geçirdi

2 saat önce

Uludağ'da hayvanları beslerken kalp krizi geçirdiUludağ'da soğuk ve karlı havalarda aç kalan yabani hayvanları beslemek için ormanlık alana giren 61 yaşındaki hayvan sever geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Bursa Uludağ'da Hayvanları Beslerken Kalp Krizi Geçirdi, System.String[]
Uludağ'da hayvanları beslerken kalp krizi geçirdi

Uludağ'da soğuk ve karlı havalarda aç kalan yabani hayvanları beslemek için ormanlık alana giren 61 yaşındaki hayvan sever geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Uludağ'ın 1500 rakımlı Kadıyayla Bölgesi'ndeki ormanlık alana giden yolda meydana geldi. Soğuk ve karlı günlerde Uludağ'da yiyecek bulamayan yabani hayvanlara yardım etmek, onları beslemek için Uludağ'a çıkan Cevat İşçi(61) ormanlık alanda yürümeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra yere yığılan İşçi'yi yürüyüşe çıkan dağcılar buldu. Dağcıların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri İşçi'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin talebiyle olay yerine gelen Adli Tıp Hekimi, ölümün normal olduğuna, olayda bir şüphe bulunmadığına kanaat getirdi. İşçi'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. İşçi'nin cenazesi, Yediselviler'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:30 Kaynak: DHA

İşçi, Kalp Krizi, Uludağ, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Sağlık Bakanlığına 6 bin 409 Personel Alımı İçin Bugün Son Gün Yaban Hayvanlarını Beslemek İçin Ormana Giden Vatandaş, Kalp Krizinden Öldü

Kayseri'de Sokak Köpeklerinin Saldırdığı Lise Öğrencisi Öldü, Mahalle Sakinleri İsyan Etti Enişte Vahşetinden Kurtulan Uzman Çavuş, İran Sınırında Şehit Düştü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 17:35:27. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Hayvanları Beslerken Kalp Krizi Geçirdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]