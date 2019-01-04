Bursa Uludağ'da Hayvanları Beslerken Kalp Krizi Geçirdi
2 saat önce
Uludağ'da hayvanları beslerken kalp krizi geçirdiUludağ'da soğuk ve karlı havalarda aç kalan yabani hayvanları beslemek için ormanlık alana giren 61 yaşındaki hayvan sever geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Uludağ
'da hayvanları beslerken kalp krizi geçirdi
Uludağ'da soğuk ve karlı havalarda aç kalan yabani hayvanları beslemek için ormanlık alana giren 61 yaşındaki hayvan sever geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Olay, Uludağ'ın 1500 rakımlı Kadıyayla Bölgesi'ndeki ormanlık alana giden yolda meydana geldi. Soğuk ve karlı günlerde Uludağ'da yiyecek bulamayan yabani hayvanlara yardım etmek, onları beslemek için Uludağ'a çıkan Cevat İşçi(61) ormanlık alanda yürümeye başladı. Bir süre yürüdükten sonra yere yığılan İşçi'yi yürüyüşe çıkan dağcılar buldu. Dağcıların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri İşçi'nin kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma
ekiplerinin talebiyle olay yerine gelen Adli Tıp
Hekimi, ölümün normal olduğuna, olayda bir şüphe bulunmadığına kanaat getirdi. İşçi'nin cenazesi yakınlarına teslim edildi. İşçi'nin cenazesi, Yediselviler'de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 03:30 Kaynak: DHA
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