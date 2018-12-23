Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Hem Kayak, Hem Mangal

Bursa Uludağ'da Hem Kayak, Hem Mangal

1 saat önce

Uludağ'da kayak sezonun açılmasıyla birlikte Oteller Bölgesi yerli ve yabancı turist akınına uğradı.

Bursa Uludağ'da Hem Kayak, Hem Mangal, System.String[]
Uludağ'da kayak sezonun açılmasıyla birlikte Oteller Bölgesi yerli ve yabancı turist akınına uğradı. Ziyaretçilerin bazıları pistlere akın ederken bazıları ise bin 500 rakımda mangal yapmanın keyfini çıkardı. Bursa'nın 'Beyaz Cenneti' Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu ağırlamaya devam ediyor. Havaların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesini fırsat bilen tatilciler kayak pistlerine akın etti. Yeni yıla sayılı günler kala bölgedeki hareketlilik de gözle görülür bir şekilde artış gösterdi. Kayak meraklıları pistlerdeki yerini alırken bazı vatandaşlar ise zirvede mangal keyfi yaptı. Kütahya'dan günübirlik olarak Uludağ'a gelen bir grup, bin 500 rakımlı Oteller Bölgesi'nde mangal yapmanın tadını çıkardı.

Uludağ'ın havasını solumak için sık sık Kütahya'dan Bursa'ya geldiklerini belirten Ahmet Doğru (21), 'Arkadaşlarımla birlikte geldim. Eğlenmek ve kayak yapmak için geldik. Buraya gelmişken mangal yapmayı düşündük. Geçtiğimiz yıl da gelmiştim. Uludağ'ı çok seviyorum. Bu sene de geldim. İlerleyen yıllarda da gelmeye devam edeceğim. Kış döneminde her zaman buradayızö dedi. Uludağ'a her geldiklerinde mangal yaptıklarını söyleyen Ahmet Kormkaz (25), 'Bugün teleferiğe bindim. Kayak yapmayı öğrenmeye çalıştım. Kar üzerinde mangal yaptık. Bizim için güzel bir gün oldu. Her yıl Uludağ'a geliyorum. Zaman buldukça gelmeye de devam edeceğimö ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 01:03 Kaynak: DHA

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