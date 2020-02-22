Bursa uludağ'da jak timi tatbikatı mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip... - Son Dakika

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Bursa uludağ'da jak timi tatbikatı mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip...
7 saat önce
BURSA Uludağ'da JAK timi tatbikatı Mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip kurtarıldı-EK (MUHABİR ANONSU)
Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
BURSA Uludağ'da JAK timi tatbikatı Mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip kurtarıldı-EK (MUHABİR ANONSU)
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