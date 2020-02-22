Bursa uludağ'da jak timi tatbikatı mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa uludağ'da jak timi tatbikatı mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip... - Son Dakika

Bursa uludağ'da jak timi tatbikatı mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip...

7 saat önce

BURSA Uludağ'da JAK timi tatbikatı Mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip kurtarıldı-EK (MUHABİR ANONSU)

BURSA Uludağ'da JAK timi tatbikatı Mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip kurtarıldı-EK (MUHABİR ANONSU)

Bursa uludağ'da jak timi tatbikatı mahsur kalan dağcının yeri ayak izlerinden tespit edilip...

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 11:40 Kaynak: DHA
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