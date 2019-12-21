Bursa uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı - Son Dakika
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Bursa uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı

6 saat önce

Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradıBURSA'da kış turizm merkezi Uludağ'da oteller doluluk noktasına ulaşırken, kar kalınlığının beklenenin altında olması ziyaretçileri üzdü.

Uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı

BURSA'da kış turizm merkezi Uludağ'da oteller doluluk noktasına ulaşırken, kar kalınlığının beklenenin altında olması ziyaretçileri üzdü.

Kış turizminin merkezlerinden biri olan Uludağ, yılbaşı öncesinde ziyaretçi akınına uğradı. Yeni yıla sayılı günler kala tatilciler ve günübirlikçiler Uludağ'da yoğunluk oluştururken, ziyaretçilerin önemli kısmı kayak için geldiği bölgede şoka uğradı. Geçen yıl 28 Ekim'de Uludağ'daki kar yağışıyla kayak sezonu açılırken, bu sezon kar kalınlığı beklentilerin oldukça altında kaldı. 2 hafta önce eriyen karlar nedeniyle pistlerde kayak yapamayan ziyaretçiler, bir an önce kar yağışı beklediklerini ve hayal kırıklığına uğradıklarını dile getirdi.

Kar kalınlığının 18 santimetre olduğu Uludağ'da otellerin doluluk oranına ulaşması dikkat çekti. Yılın son günlerine doğru yoğun kar yağışının beklendiği Uludağ'da ziyaretçiler vakitlerini çeşitli etkinliklerle ve bölgeyi dolaşarak geçiriyor.

Bursa uludağ'da kar eriyince tatilciler hayal kırıklığına uğradı

Uludağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 08:58 Kaynak: DHA
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