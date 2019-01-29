Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Kar Motoruna Alternatif, Paletli Minibüs

Bursa Uludağ'da Kar Motoruna Alternatif, Paletli Minibüs

10 dakika önce

Uludağ'da bir işletmeci kar motoruna alternatif olarak paletli minibüs geliştirdi.

Bursa Uludağ'da Kar Motoruna Alternatif, Paletli Minibüs, System.String[]
Uludağ'da bir işletmeci kar motoruna alternatif olarak paletli minibüs geliştirdi. Toplu olarak gezi imkanı sağlayan minibüs çalışmaya başladığında 30 liradan hizmet verecek.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da kafe, lokanta ve kızak kiralama işletmecisi İsmail Hakkı Sancar(55) elinde bulunan hurda malzemeleri de kullanarak paletli minibüs geliştirdi. 120 beygirlik motor gücünde, yaklaşık 10 yolcu kapasiteli paletli minibüs Uludağ'ın zorlu yol koşullarında diğer araçların giremeyeceği bölgelerde turistlere gezi imkanı sağlayacak. Geliştirdiği aracı yeni bir hizmet sunmak istediği için yaptığını söyleyen Sancar, yaptığı açıklamada, Buna benzer araçları yurtdışında görmüştüm. Eski bir makinemden söktüğüm palet sistemim vardı. Onu hurdaya çevirmek yerine geri dönüştürmüştüm. Sadece 2001 model bir minibüsün üst kısmını alıp paletle birleştirdim. Motor kısmında ise 120 beygirlik bir otobüs motoru yer alıyor dedi.

Hizmet vermek için gerekli izin ve belgelerin tamamlanmasını beklediklerini söyleyen Sancar, İzinler alındığında Bakacak-zirve ve oteller bölgesi arasında ring atacak. Şimdiden gören vatandaşlar çok beğeniyor ve ilgilerini çekiyor. Uludağ'da bugün bir kar motoru kiralamak 200 liradan başlarken biz 30 lira gibi bir rakama vatandaşlara güzel ve ekonomik bir Uludağ turu attırmayı planlıyoruz

Minibüsün kızak pistlerinde kar ezmek için de kullanılabildiğini söyleyen Sancar hizmete başladığında minibüsün yoğun ilgi görmesini beklediklerini belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 10:15 Kaynak: DHA

Türkiye, Uludağ, Güncel
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