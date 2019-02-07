Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Kayak Pistleri Boş Kaldı!

Bursa Uludağ'da Kayak Pistleri Boş Kaldı!

1 saat önce

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da dün gece başlayan yoğun kar ve fırtına giderek etkisini arttırmaya devam ediyor.

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ'da dün gece başlayan yoğun kar ve fırtına giderek etkisini arttırmaya devam ediyor. Kar kalınlığının 177 santimetreye ulaştığı Uludağ'da kayak pistleri boş kalırken, tatile gelen bazı vatandaşlar kar topu oynayarak eğlendi.Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da dün gece başlayıp etkisini artıran yoğun kar yağışı pistleri boşalttı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde kar kalınlığı 177 santimetreye ulaştı. Uludağ'da hava Sıcaklığının en düşük sıfırın altında 11 en yüksek sıfırın altında 7 olarak ölçüldü. Ayrıca kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar aralıklar ile devam etmesi bekleniyor. Uludağ'da tatil yapan vatandaşlar pistleri boşaltırken günübirlik çıkan yerli ve yabancı turistler, ise kar yağışına rağmen kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor. Bazı vatandaşlar ise yürümekte zorluk çekti.

İstanbul'dan Uludağ'a tatile gelen Hikmet Korkmaz, ? İstanbul'dan geliyorum, 3 gündür buradayım. Dün gece yoğun bir kar yağışı başladı. Şuanda kar yağışı hala devam ediyor. Kayak pistleri boş insanla kayak yapamıyor, bizde kar yağışını izliyoruz. Hava soğuk yaklaşık eksi 10 dereceö diye konuştu

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.02.2019 05:33 Kaynak: DHA

Türkiye, Kar, Uludağ, Güncel
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