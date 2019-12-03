Son Dakika Haberleri: Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı
Son Dakika Güncel Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı - Son Dakika

Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (5)Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı.

Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı, System.String[]

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (5)

Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı. Ekipler, 'Mert' ve 'Efe' diye bağırarak, belirlediği noktalarda bir süre yürüyüp, kayıp dağcıları aradı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)

Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
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Uludağ'da kaybolan iki dağcının ayak izleri bulundu
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