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Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcı için böyle sesli arama yapıldı
6 saat önce
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (5)Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı.
Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:25 Kaynak: DHA
Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için ekipler seferber oldu (5)
Uludağ Göller Bölgesi'nde, mağaraların olduğu noktada yoğunlaştırılan çalışmalar sırasında, sesli arama da yapıldı. Ekipler, 'Mert' ve 'Efe' diye bağırarak, belirlediği noktalarda bir süre yürüyüp, kayıp dağcıları aradı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN- Huzeyfe ÖZDEMİR/BURSA, (DHA)
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