Son Dakika Haberleri: Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor
Son Dakika Güncel Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor - Son Dakika

Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor

7 saat önce

BURSA Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor.

BURSA Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor

Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor

Uludağ, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:59 Kaynak: DHA
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