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Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor
7 saat önce
BURSA Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 12:59 Kaynak: DHA
BURSA Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 5'inci günde sürüyor
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