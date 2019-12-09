Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları, montun bulunduğu bölgede genişletildi

Uludağ'da pazar gecesi zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 8'inci gününde de sürüyor. Ekipler, arama çalışmalarını, Efe Sarp'ın montu ve beresinin bulunduğu, Kürekli Şelalesi ve yakınlarında genişletirken, termal drone ve metal arama dedektörleriyle çaşlışmalar sürüyor.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 260 kişiyle arama- kurtarma çalışması başlatıldı. Aramalar, Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan, Alaçam bölgelerinde yoğunlaştırıldı.

ÇALIŞMALAR, HAVADAN VE KARADAN SÜRÜYOR

İki dağcıyı arama-kurtarma çalışmaları, kar kalınlığının 1 metreye ulaştığı bölgede, 8'inci günde de sürüyor. Jandarma Genel Komutanlığı'na ait insanlı keşif uçağı ve arama-kurtarma helikopteri, Uludağ semalarında havadan tarama faaliyeti gerçekleştiriyor. 260 kişilik kurtarma ekibi ise, 6 farklı bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

MONTUN BULUNDUĞU BÖLGEDE, ARAMA ÇALIŞMALARI GENİŞLETİLDİ

Dün, kayıp dağcıları arama çalışmaları sırasında ekipler, Kürekli Şelalesi yakınlarında kırmızı bir mont ve bere bulmuştu. Mont ve berenin dağcılardan Efe Sarp'a ait olduğu tespit edildi. Ekipler, çalışmların 8'inci gününde, Kürekli Şelalesi ve 1 kilomerelik çevresinde, arama çalışmalarını genişletti. Bölgede ısıya duyarlı, termal ve metalleri algılayabilen bir drone ile dedektör de çalışmalara destek veriyor. Kayıp 2 dağcıyı arama çalışmaları, devam ediyor.