Bursa uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor - Son Dakika

Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları 15'inci günde sürüyor (2)

45 KİŞİLİK ÖZEL EKİP, HELİKOPTERLE BÖLGEYE HAREKET ETTİ

Uludağ'da zirve tırmanışı yaparken 1 Aralık 2019 gecesi kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 15'inci günde de devam ediyor. 3 gündür olumsuz hava koşullarının hakim olduğu ve hava destekli çalışmalara aranın verildiği Uludağ'da, hava şartlarının normale dönmesiyle, Jandarma Genel Komutlanlığı'na bağlı arama-kurtarma helikopteri, Uludağ helikopter pistine iniş yaptı. Burada oluşturulan 45 kişilik özel arama-kurtarma ekibi, helikopterle Küreklidere Şelalesi yakınlarına indirildi. Ekiplerin, 2 dağcıyı arama çalışmaları sürüyor.