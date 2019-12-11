Bursa-uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu-arşiv - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa-uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu-arşiv - Son Dakika

Bursa-uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu-arşiv

6 saat önce

Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulunduUludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü.

Uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu

Uludağ'da, 1 Aralık'ta zirve tırmanışı yaparken, kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ı (37) arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, mont, bere ve baton (dağcı bastonu) bulunan bölgede, arama çalışmalarına devam ederken, Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu.

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık Pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, 34 SK 2280 plakalı otomobillerini Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne park edip, zirve tırmanışına geçti. Dağcılar, sisin etkili olduğu bölgede, hava kararınca yollarını kaybetti. Aileleri, Alparslan ve Sarp'a ulaşamayınca, jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine aynı gün saat 23.00 sıralarında Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, İHH, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Uludağ'ın Yedigöller, Maden, Saitiabat, Çobankaya, Sarıalan ve Alaçam bölgelerinde arama yapıldı.

Kayıp dağcıları arama çalışmaları, 10'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, dağcılara ait mont, bere ve baton bulunduğu Küreklidere Şelalesi yakınlarında, arama çalışmalarına devam ediyor. Aramalar sırasında Küreklidere Şelalesi yakınlarında ikinci bir baton bulundu. Bulunan batonon, dün bulunan batondan, farklı renkte olduğu bildirildi. Baton, incelenmek üzere Uludağ Jandarma Karakolu'na götürüldü. Olumsuz hava şartlarının hakim olduğu Uludağ'da, arama çalışmaları karadan sürdürülüyor.

(ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE)

HABER Berktuğ ÖNCÜ- Semih ŞAHİN-Muammer İRTEMBURSA, (DHA)

Bursa-uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu-arşiv

Jandarma, Uludağ, Aralık, EFE, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 04:29 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kuzey Marmara Otoyolu'nda çalışmaların yüzde 85'i tamamlandı
Dövdüğü eşi ölünce tutuklanan astsubay: İtekleyince dolaba çarptı İstanbul'da barajlardaki su miktarı son 10 yılın en düşük seviyesine indi Tunceli Belediyesi'nin aldığı zam kararı minibüsçülere kontak kapattırdı

Son Dakika Haberleri
22:43 Malatya'da 1 ton sahte içki ele geçirildi - Son Dakika
22:41 Boğazına şeker kaçan çocuğu hastaneye yetiştiren şoför o anları anlattı - Son Dakika
22:41 Cezaevinde 15 mahkum, yemekten zehirlendi - Son Dakika
22:40 'Uyuşturucu satanların hepsini döveceğim' dedi, evinden uyuşturucu çıktı - Son Dakika
22:40 Almanya'lı 2 yabancı terörist savaşçı, sınır dışı edildi - Son Dakika
22:00 Esenyurt'ta silahlı kavga: 5 yaralı - Son Dakika
21:49 Son dakika: Bakan Akar'dan ABD'ye F-35 resti: Başka arayışlara girmek zorunda kalacağız - Son Dakika
21:22 MHP'li Erzincan Belediyesi, T.C. ibaresi ekledi - Son Dakika
21:17 Kırmızı uyarı verilen Antalya'nın son meteoroloji radarı görüntüsü paylaşıldı - Son Dakika
20:10 Edirne'de paniğe neden olan saldırgan polisi alarma geçirdi! Özel Harekat operasyon yaptı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 22:43:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa-uludağ'da kaybolan dağcıların arandığı bölgede ikinci baton bulundu-arşiv - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]