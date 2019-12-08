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Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu-2
6 saat önce
BURSA Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu-2.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
BURSA Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu-2
Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi 3 çocuk annesi, intihar etti Ayakları kamyonun altında kalan Aylin'in sağ ayağı kesildi