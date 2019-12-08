Son Dakika Haberleri: Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu-2
Son Dakika Güncel Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu-2 - Son Dakika

Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu-2

6 saat önce

BURSA Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu-2.

BURSA Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu-2

Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu-2

Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 03:44 Kaynak: DHA
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