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Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu -3
6 saat önce
BURSA Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (arama kurtarma ekibi)-3.
Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:40 Kaynak: DHA
BURSA Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (arama kurtarma ekibi)-3
Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor 3 çocuk annesi, intihar etti