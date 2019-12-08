Son Dakika Haberleri: Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu -3
Son Dakika Güncel Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu -3 - Son Dakika

Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu -3

6 saat önce

BURSA Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (arama kurtarma ekibi)-3.

BURSA Uludağ'da kayıp dağcılardan Efe Sarp'ın kırmızı montu bulundu (arama kurtarma ekibi)-3

Bursa uludağ'da kayıp dağcılardan efe sarp'ın kırmızı montu bulundu -3

Uludağ, EFE, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 04:40 Kaynak: DHA
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Son dakika: Uludağ'da kaybolan dağcılardan 7 gün sonra iz bulundu
Bir haftadır haber alınamayan kayıp dağcıları bulmak için bölgeye son teknoloji drone getirildi Bursa Valiliğinden kayıp dağcılarla ilgili açıklama: Efe Sarp'a ait mont ve berenin bulunduğu bölge aranıyor 3 çocuk annesi, intihar etti

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