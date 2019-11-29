Bursa uludağ'da oteller ve festivaller hazır, kar yağışı bekleniyor

Uludağ'da oteller ve festivaller hazır, kar yağışı bekleniyor

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da sezonun açılmasına günler kalmasına rağmen hala kar yağmazken, işletmeler ise hazırlıklarını tamamladı. Erken rezervasyona yoğun ilgi gösteren yerli ve yabancı turistler, tatil için kar yağışını dört gözle bekliyor.

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ'da sezonun yaklaşması ile birlikte hazırlıklar sürerken beklenen kar henüz gelmedi. Geçen yıl 28 Ekim'de erken gelen kar, yeni sezonun başlamasına günler kalmasına rağmen hala yağmadı. Kar yağışını gecikmesine rağmen yerli ve yabancı turistlerin tatil için yoğun ilgi gösterdiği Uludağ'da, oteller erken rezervasyonun da sonuna yaklaştı. Bu kış sezonunda 3 müzik festivalinin yapılması ve ünlü sanatçıların sahne alacağı Uludağ'da, yılbaşını geçirmek isteyenler yaz aylarından itibaren yerlerini ayırtmaya başladı.

'BU SENE DE KARIN ERKEN YAĞMASI BEKLENİYORDU

Otellerde hazırlıkların bittiğini belirten otel yöneticisi Harbi Türk, 'Herkes hazırlığını tamamladı. Otellerimiz 1 Aralık'ta açılacak. Geçtiğimiz yıl ve bir önceki yıl kış erken geldi. Ekim ayında kar yağdı. Kasım'da da devamı geldi. Bu sene de aynısı beklendi ama devamı yok. Baktığımız zaman Aralık ayının ortasında da yağdı. Kasım ayının sonunda da yağdı. Hava tahminlerine baktığımız zaman Pazar günü kar görünüyorö dedi.

'SEZONA TALEPLER İYİ

Erken rezervasyonların sonuna gelindiğini söyleyen Türk, 'Misafirlerimiz Ocak, Şubat aylarına rezervasyon yapmaya devam ediyor. İyi de bir talep var. Bizleri etkileyen olumsuz bir durum yok. Ciddi bir talep var çünkü erken rezervasyonu da başlattık. Temmuz ayından beri satış yapıyoruz. Dolayısıyla kış ve kayak severler oldukça ilgi gösteriyorö dedi.