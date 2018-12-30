Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da 'Pazar' Yoğunluğu

Bursa Uludağ'da 'Pazar' Yoğunluğu

36 dakika önce

Uludağ'da 'pazar' yoğunluğuTürkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a hafta tatilini nedeniyle binlerce vatandaş akın etti.

Uludağ'da 'pazar' yoğunluğu

Türkiye'nin en önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'a hafta tatilini nedeniyle binlerce vatandaş akın etti. Dağ yolunda uzun araç kuyrukları oluşurken, telesiyej kullanmak isteyen vatandaşlar yarım saati aşan sürelerde sıra bekledi.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ pazar günü sebebiyle tatilcilerin ve günübirlik gezmeye gelenlerin akınına uğradı. Yoğunluk nedeniyle yol boyunca kar temizleme çalışmaları ve güvenlik tedbirleri alınırken, Jandarma ekipleri zincir takmayan araç sürücülerini uyardı. Uzun kuyrukların oluştuğu Milli Parklar girişinde ek gişe açıldı. Bazı vatandaşlar Sarıalan bölgesinde piknik yaparken, ziyaretçilerin çoğu kayak pistlerine akın etti.

YÜZLERCE KİŞİLİK TELESİYEJ KUYRUĞU

Kayak yapmak veya Uludağ'ın yüksek kesimlerini görmek için telesiyeje binmek isteyen yüzlerce vatandaş ise uzun kuyruklar oluşturdu. Ücretinin 30 lira olduğu telesiyeje gösterilen yoğun ilgi sebebiyle çalışanlar aralıksız mesai yaptı. Öte yandan Uludağ'da termometreler öğle saatlerinde eksi 8 dereceyi gösterirken, kar kalınlığı da 77 santimetre olarak ölçüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 02:39 Kaynak: DHA

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