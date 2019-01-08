Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Pistler, Sis ve Tipi Nedeniyle Boş Kaldı

Bursa Uludağ'da Pistler, Sis ve Tipi Nedeniyle Boş Kaldı

58 dakika önce

Türkiye'nin en önemli kış spor merkezlerinden Uludağ'da, tipi halinde yağan kar ve yoğun sis nedeniyle kayak pistleri boş kaldı.

Bursa Uludağ'da Pistler, Sis ve Tipi Nedeniyle Boş Kaldı, System.String[]
Türkiye'nin en önemli kış spor merkezlerinden Uludağ'da, tipi halinde yağan kar ve yoğun sis nedeniyle kayak pistleri boş kaldı. Sıcaklığın eksi 14 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı ise 122 santimetre olarak ölçüldü. Uludağ'a çıkışta, zincirsiz araçlara izin verilmiyor.

Türkiye'nin en önemli kış spor merkezlerinden 'Beyaz Cennet' Uludağ'da, tipi halinde yağan kar ve yoğun sis hakim durumda. Kayak pistleri yoğun sis nedeniyle görüş mesafesinin iyice düşmesi nedeniyle boş kaldı. Bazı tatilciler, kayaklarıyla telesiyej çevresinde dolamakla yetiniyor. Sıcaklığın eksi 14 derece olduğu Uludağ'da kar kalınlığı ise 122 santimetreyi buldu.

Karayolları ekipleri dağ yolunun kardan kapanmaması için çalışmaları aralıksz sürdürüyor. Jandarma ekipleri ise, yol kontrollerini sürdürürken, zincirsiz araçların dağa çıkışlarına izin vermiyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 01:02 Kaynak: DHA

Türkiye, Kar, Uludağ, Güncel
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