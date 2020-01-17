Bursa uludağ'da sömestr yoğunluğu - Son Dakika

Uludağ'da sömestr yoğunluğu

KIŞ turizminin gözde mekanlarından Uludağ, sömestr tatilinin başlamasıyla birlikte doldu taştı. Yarıyıl tatilini fırsat bilen aileler, çocuklarıyla birlikte Uludağ'a akın etti.

2019-2020 eğitim yılında yurdun dört bir yanında öğrenciler karne sevinci yaşadı. Yarıyıl tatilinin başlangıcıyla birlikte Uludağ'da hareketlilik yaşandı. Sömestr tatilini değerlendirmek için farklı şehirlerden Uludağ'a gelen ve güneşli havanın da etkisiyle pisti dolduran vatandaşlar, kayak keyfini yaşayarak doyasıya eğlendi.

KAR KALINLIĞI 120 SANTİMETREYE ULAŞTI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, dağda en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 13, en yüksek hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldü. Oteller Bölgesi'ndeki kar kalınlığı ise 120 santimetreye ulaştı.

"HEM DÜŞÜYORUZ, HEM KAYIYORUZ"

Uludağ'a İstanbul'dan geldiklerini belirten üniversite öğrencisi Aslı Zorlu, "Biz buraya arkadaşlarımla tatile geldik. Hem düşüyoruz, hem kayıyoruz, hem eğleniyoruz. Ayrıca çok güzel bir tatil oluyor. Uludağ'ın da zaten bu mevsimi çok güzel" dedi.

"GÜZEL BİR ENERJİSİ VAR"

Yarıyıl tatilini arkadaşlarıyla birlikte Uludağ'da değerlendirdiklerini belirten üniversite öğrencisi Yağmur Akkaya ise, "Finallerimizi bitirdik, tatilimizi değerlendirelim dedik. Arkadaşlarımızla geldik. Çok kayamıyoruz düşe kalka ama keyifli çok güzel vakit geçiriyoruz. Çok kalabalık ama güzel bir enerjisi var. Hava da soğuk fazlasıyla sıkı giyinmeye çalıştık bu şekilde" diye konuştu.