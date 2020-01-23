Bursa uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor - Son Dakika

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Bursa uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor
6 saat önce
Bursa Uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.
Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:10 Kaynak: DHA
Bursa Uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor
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