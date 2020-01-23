Bursa uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bursa uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor - Son Dakika

Bursa uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor

6 saat önce

Bursa Uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor.

Bursa Uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor

Bursa uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor

Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:10 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi! Çevre illerde de hissedildi
Bursa'daki "tavuk alma" eğlencesi cinayetinin zanlısı hakim karşısında Çıraktı, patron oldu şimdi ise dünyaya açılacak Son Dakika: Gaziosmanpaşa'da yangın paniği! Dumandan etkilenen 12 kişiden 3'ünün durumu ağır

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2020 21:46:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa uludağ'da tatilciler 2 saatlik eğitimin ardından kayak yapmanın keyfini çıkarıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]