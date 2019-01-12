Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Trafik Çilesi, Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu 2

Bursa Uludağ'da Trafik Çilesi, Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu 2

1 saat önce

Bursa Uludağ'da trafik çilesi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 2(Tür: Yurt)

Bursa Uludağ'da trafik çilesi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 2

(Tür: Yurt)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:33 Kaynak: DHA

Bursa, Uludağ, Güncel
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