Bursa Uludağ'da Trafik Çilesi, Kilometrelerce Araç Kuyruğu Oluştu 2
1 saat önce
Bursa Uludağ'da trafik çilesi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 2(Tür: Yurt)
Bursa Uludağ'da trafik çilesi, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 2
(Tür: Yurt)
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 02:33 Kaynak: DHA
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