Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu

Bursa Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu

29 dakika önce

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti.

Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti. Kayakçılar, açık ve güneşli havanın tadını çıkardı

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:12 Kaynak: DHA

Türkiye, Uludağ, Güncel
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