Bursa Uludağ'da Yılbaşı Yoğunluğu
29 dakika önce
Türkiye'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti.
Türkiye
'nin en önemli kış turizmi ve kayak merkezlerinden olan Uludağ
'da yılbaşına saatler kala vatandaşlar pistlere akın etti. Kayakçılar, açık ve güneşli havanın tadını çıkardı
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Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 06:12 Kaynak: DHA
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