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Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3
6 saat önce
Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3
İçişler Bakanlığı: Kayıp iki dağcıyı arama çalışmaları devam ediyor Eşini önce darbeden adam ardından kaynar su dökdü Uludağ'da kaybolan dağcıların ayak izlerine rastlanıldı! Özel Harekat da bölgeye gidiyor Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu (3)