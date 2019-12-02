Son Dakika Haberleri: Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3
Son Dakika Güncel Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3 - Son Dakika

Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3

6 saat önce

Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3.

Bursa Uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3

Bursa uludağ'da zirve tırmanışı yapan 2 dağcı kayboldu-3

Uludağ, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
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