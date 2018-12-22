Bursa Uludağ'da Ziyaretçi Akını
6 saat önce
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.
Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ
, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Güneşli
havayı fırsat bilen yerli yabancı turistler pistleri doldurarak kayak yapmanın keyfini çıkardı.
Yeni sezonun açılmasını ve kar kalınlığının kayak yapacak seviyeye ulaşmasını fırsat bilen tatilciler hafta sonu tatilinde 'Beyaz Cennet' olarak bilinen Uludağ'a akın etti. Türkiye
'nin en önemli kış turizm merkezlerinden biri olan Uludağ, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Kayak yapmak isteyen tatilciler pistleri doldururken, pistler de adım atacak yer kalmadı. Kayak yapmanın keyfini çıkaran tatilciler eğlencenin doruklarına çıkarken kayak yapmayı yeni öğrenen acemi kayakçıların ise zorlandığı görüldü. Günübirlik gelen bazı vatandaşlar ise kızak yaparak kartopu oynadı. Kalabalık gruplar halinde gelen tatilciler Oteller Bölgesi'ni cazibe merkezine çevirdi.
Hava sıcaklığı sıfırın altında 6 derece olarak ölçülen Uludağ'da kar kalınlığı ise 44 santimetre olarak belirlendi. 2018 yılının sonuna doğru yaklaşılırken otellerdeki doluluk oranları yüzde 90'lara ulaştı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 04:02 Kaynak: DHA
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