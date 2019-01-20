Bursa Uludağ'daki Şenlik İçin Teleferikte Uzun Kuyruk

Uludağ'daki şenlik için teleferikte uzun kuyrukBursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da düzenlenen şenlikte yapılan Eskimo evleri (iglo) ilgi odağı oldu.

Uludağ'daki şenlik için teleferikte uzun kuyruk



Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Uludağ'da düzenlenen şenlikte yapılan Eskimo evleri (iglo) ilgi odağı oldu. Eğlenmek için pistleri dolduran vatandaşlar igloların içerisine girip fotoğraf çektirdi. Şenlikte kızakla kayma, ödüllü karton kızak yarışması gibi organizasyonlar düzenlendi. Şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde teleferiğe akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu.



Kış turizminin en önemli merkezlerinden Uludağ'da,Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Kış Şenliği düzenlendi. Şenliğe katılmak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde teleferiğe akın ederek uzun kuyruklar oluşturdu. İstasyon içerisine sığmayan vatandaşların oluşturdu olarca metrelik kuyruk sokaklara kadar uzadı.



Uludağ'a çıkanlar profesyonel dağcılar ile birlikte iglo yaptı. Yaptıkları Eskimo evlerinin içinde oturup sohbet eden vatandaşlar fotoğraf çektirerek iglolalara yoğun ilgi gösterdi. İglo yapımına Türkiye Dağcılık Federasyonu Bursa İl Temsilciliği'ne bağlı federe kulüpler katıldı. Profesyonel dağcılara vatandaşlar da yardım edip kendi evlerini yaptı. Şenliğe gelen vatandaşlar pistleri doldururken yer bulamayanlar kar topu oynayarak eğlendi. Kış şenliği kapsamında düzenlenen karton kızak yarışmasında yarışmacılar düşe kalka birinci olmaya çalıştı.

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