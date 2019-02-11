Son Dakika Haberleri: Bursa Uludağ'daki Silahlı Kavga Anı Cep Telefonu Kamerasında

Bursa Uludağ'daki Silahlı Kavga Anı Cep Telefonu Kamerasında

1 saat önce

Kış turizminin önemli yerlerinden biri olan Uludağ'da dün yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı.

Kış turizminin önemli yerlerinden biri olan Uludağ'da dün yaşanan ve 1 kişinin hayatını kaybettiği 3 kişinin de yaralandığı silahlı kavganın yeni görüntüleri ortaya çıktı. Bir vatandaşın cep telefonu ile çektiği görüntülerde özel güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasındaki kavgada silahla bir çok defa ateş edilirken, bir kişinin de yaralanarak yere düştüğü görülüyor. Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden olan Uludağ 1'inci Oteller Bölgesi'nde dün gece özel güvenlik görevlileri ile kayak kiralama işi yapan esnaf arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Yaşanan çatışmada 19 yaşındaki Yusuf Köse hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Bursa'daki çeşitli kamu ve özel hastanelerine sevk edildi. Olayı ardından çalışma başlatan jandarma ekipleri 17 kişiyi gözaltına aldı. Jandarma Özel Harekat (JÖH) timleri olayın devamının gelmemesi için Oteller Bölgesi'nde nöbet tutarken, jandarma ekipleri de bölgede devriye atıyor.

OLAY ANI GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONU KAMERASINDA

Bu arada dün yaşanan olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Bir vatandaşın otel odasından çektiği görüntülerde yaklaşık 30 kişinin kavgaya karıştığı görülürken, tarafların silahlarla birbirine ateş ettiği görülüyor. Yaşanan çatışmada bir kişinin de yaralanarak yerde yattığı görüntülendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 10:03 Kaynak: DHA

Bursa, Uludağ, 3. Sayfa
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