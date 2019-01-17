Bursa, Uludağ Jandarmadan Nefes Kesen Kurtarma Tatbikatı

Uludağ
'da Bursa
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutlanlığı (JÖAK) timleri nefes kesen bir tatbikata imza attı. Senaryo gereği telesiyejde mahsur kalan ve kayak yaparken sakatlanan vatandaşları, ekipler gerçeği aratmayan operasyon ile kurtardı. Türkiye
'nin en önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da, sömestr tatiline 1 gün kala, kaybolma, yaralanma ve mahsur kalma gibi olaylara yönelik Jandarma ekipleri tarafından nefes kesen bir tatbikat gerçekleştirdi. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ile Jandarma Özel Asayiş Komutlanlığı (JAÖK) timleri, senerayo gereği, kayak yaparken düşen ve yaralanarak mahsur kalan kayakçıya büyük bir titizlikle müdahale etti. Kar
motorları ile bölgeye ulaşan ekipler, yaptıkları ilk yardımın ardından yaralanan kayakçıyı sedye ile 112 Acil Servis
Ekiplerine götürdü.
NEFES KESEN KURTARMA OPERASYONU
Jandarma Ekipleri, Uludağ'ın vazgeçilmez keyiflerinden birisi olan ve günde binlerce tatilcinin kullandığı telesiyejde de kurtarma opersayonu gerçekleştirdi. Kurtarma Timleri, yaklaşık 15 metre yükseklikte mahsur kalan tatilciyi, gerçeği aratmayan bir operasyon ile kurtardı. Bu anlar DHA
muhabirleri tarafından hem havadan hemde karadan an be an görüntülendi. Uludağ Jandarma Komutanlığı ekipleri, sömestr tatlinde binlerce kişiyi misafir edecek olan Uludağ'da olası bir doğal afet, mahsur kalma ve yaralanma olaylarına karşın 24 saat görev yapıyor.