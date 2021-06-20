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Bursa Uludağ TTO, sanayi ile işbirliği için köprü oldu - Son Dakika

Bursa Uludağ TTO, sanayi ile işbirliği için köprü oldu

20.06.2021 14:14
Bursa Uludağ TTO, sanayi ile işbirliği için köprü oldu, System.String[]

Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite-sanayi iş birliğinde önemli bir köprü işlevi görmeye devam ediyor.

Bursa Uludağ Teknoloji Transfer Ofisi, üniversite-sanayi iş birliğinde önemli bir köprü işlevi görmeye devam ediyor. Ulaşım sektöründe hizmet veren Güleryüz Otomotiv'de 3 doktora öğrencisi ile bilimsel çalışma yürütme imkanı elde edecek.

1967 yılında kurulan ve yılda 720 otobüs üretimi kapasitesi olan Güleryüz Otomotiv, üniversite-sanayi işbirliği için önemli bir adım attı. Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevda Keskin Gülmez, Bursa Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (Bursa Uludağ TTO) ile imzaladıkları protokol ile en az 3 doktora öğrencisinin bünyelerinde bilimsel çalışmalarını gerçekleştirebileceklerini söyledi. Pazar ve müşteri taleplerini anlayarak, pazara uygun araçlar geliştirdiklerini ve satış sonrası hizmetleriyle de her zaman müşterilerinin yanında olduklarını dile getiren Güleryüz Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sevda Keskin Gülmez, "Avrupa ülkelerinin yayınladığı protokoller sonucunda 2025 yılından itibaren ülkelerine dizel araç kabul etmeyecek olmaları, elektrikli otobüs alanındaki çalışmalarımıza daha fazla yoğunlaşmamıza neden oldu. Bu yüzden en çok önem verdiğimiz projelerimizden bir tanesini elektrikli otobüs projesi oluşturuyor. Bursa Uludağ TTO ile Üniversite-Sanayi işbirliğini geliştirmeye yönelik 2244 Sanayi Doktora Programı'na imza atmış bulunmaktayız. Gerçekleştirilen bu protokolle, en az 3 doktora öğrencisini firma bünyesinde yürütülecek bilimsel çalışmalarda görevlendirmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

33 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerine de dikkati çeken Sevda Keskin Gülmez, "İhracat oranımız her geçen yıl daha da artmaya devam ediyor. Özellikle, son 10 yıldır yurtdışında katılmış olduğumuz fuarlar, ihracatımızın artmasında çok önemli bir rol oynadı. İhracatımızın yüzde 80'lik kısmı Avrupa ülkelerine, geri kalan yüzde 20'lik kısmı ise Rusya, Orta Asya ve kısmi olarak Arap ülkelerine yapılmaktadır. 2020 itibariyle ihracatımızın toplam cirodan aldığı pay yüzde 70 oranında. Ülkemizde ise Marmara, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerini kapsayan pazarlardaki payımız yüzde 50 civarında. 2022 itibariyle pazar payımızı yüzde 65'ler civarına çıkarmayı hedefliyoruz. Ulaşamadığımız diğer pazarlara ise 2025 yılına kadar giriş yapmayı hedefliyoruz. Tüm bunları yaparken de sanayi-üniversite iş birliği için nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz noktasında planlarımızı gözden geçiriyor ve buna göre yol haritamızı şekillendiriyoruz. Bu iş birliğinin sanayideki nitelikli personel sorununun aşılmasına da önemli bir katkı sağlamasını amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Bursa Uludağ TTO, sanayi ile işbirliği için köprü oldu
Bursa Uludağ TTO, sanayi ile işbirliği için köprü oldu

Üniversite, Transfer, Uludağ, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Uludağ TTO, sanayi ile işbirliği için köprü oldu - Son Dakika Ekonomi


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