Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) faaliyet gösteren dört enstitünün ortak işbirliği çerçevesinde lisansüstü öğrencilere yönelik "Kişisel Gelişim ve Kariyer" seminerleri düzenlendi. Yoğun bir katılımın olduğu programın koordinatörlüğünü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Gülşah Çeçener üstlendi. Prof. Dr. Gülşah Çeçener, etkinlikte yaptığı konuşmasında; Enstitü yöneticileri olarak lisansüstü öğrencilerinin uluslararası standartlara uygun eğitim almalarını ve akademik gelişimleri ile birlikte aktarılabilir becerilerinin de geliştirilebilmesi için kişisel gelişimlerine katkı sağlayacak ve kariyerleri konusunda farkındalık yaratacak eğitimlere ciddi önem verdiklerini dile getirdi. ENSTİTÜLER "ORTAK AKIL" İLE İŞBİRLİĞİNE DEVAM EDİYORBUÜ Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nün 2021 yılında Orpheus üyeliğine kabul edildiğini ve bu doğrultuda uluslararası standartların oluşturulması ve uygulanması için kalite çalışmalarına yoğunlaştıklarını ifade eden Çeçener; "Sağlık, Fen, Sosyal ve Eğitim Bilimleri Enstitüleri müdür ve yöneticileri olarak iki yıldır düzenli olarak bir araya gelip lisansüstü eğitim süreçleri ile ilgili fikir alış verişi ve ortak akıl doğrultusunda işbirliği yapıyoruz. Farklı konularda seminerler düzenliyoruz ve bundan sonraki süreçte de öğrencilerin kişisel gelişimlerini ve kariyer farkındalıklarını arttırmaları, aktarılabilir becerilerini geliştirmeleri amacıyla etkinliklere devam edeceğiz" dedi. Prof. Dr. Gülşah Çeçener, "Kişisel Gelişim ve Kariyer" başlığı ile gerçekleşen seminerlerde Üniversite Üst Yönetiminin şehir paydaşlarıyla bir araya gelme yaklaşımına da önem verdiklerini aktardı. Seminerler kapsamında PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) ile işbirliği yapıldığını, bu işbirliğini bundan sonraki süreçlerde de devam ettireceklerini belirten Enstitü Müdürü Çeçener; "PERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül'e desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Programın öğrenci iletişimi ve eğitim süreci ise, Kariyer Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından yürütüldü. Eğitim programının her aşamasına öneriler getirerek katkı sağlayan ve programın organizasyonunu yürüten KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Memet Zencirkıran ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Mehlika Saraç'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARTIYORPERYÖN Güney Marmara Şubesi Başkanı Barış Gül ise konuşmasında, Bursa Uludağ Üniversitesi ile işbirliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını ve bu işbirliğinin artarak devam edeceğini vurguladı. Barış Gül; program kapsamında lisansüstü öğrencilerin sektörde önemli tecrübeleri bulunan, aynı zamanda profesyonel danışmanlık yapan, eğitim veren isimlerle bir araya geldiğini, alınan geri dönüşlerde öğrenci memnuniyetinin çok yüksek olduğunu belirtti. 95 ÖĞRENCİYE SERTİFİKA"Kişisel Gelişim ve Kariyer" konusu temelinde düzenlenen seminerlere Bursa Uludağ Üniversitesi'nde eğitim gören yüksek lisans ve doktora öğrencileri katıldı. Eğitim sonunda 95 öğrenci sertifika almaya hak kazandı. Eğitimlerin sektörden profesyonel yönetici ve eğitmenler tarafından verildiği programda "Günümüzde İş Dünyası ve Yeni Mezunlardan Beklentiler", "Diksiyon ve Beden Dili", "Zaman Yönetimi", "Öfke ve Stres Yönetimi", "Etkili Sunum Teknikleri ve Hitabet", "Ekip Çalışması ve İletişim" ve "CV Hazırlama ve Mülakat Teknikleri" seminerleri yer aldı.