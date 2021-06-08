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Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi

08.06.2021 04:26
Bursa Uludağ Üniversitesi, System.String[]

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "11. Kalkınma Planında Yer Alan Araştırma Üniversitelerinin Yetkinliklerine Göre Öncelikli Sektörlerle Eşleştirilmesi" projesi, düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı.

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı tarafından hayata geçirilen "11. Kalkınma Planında Yer Alan Araştırma Üniversitelerinin Yetkinliklerine Göre Öncelikli Sektörlerle Eşleştirilmesi" projesi, düzenlenen toplantı ile kamuoyuna tanıtıldı. Aday Araştırma Üniversitesi statüsünde yer alan Bursa Uludağ Üniversitesi için öncelikli sektörler olarak Gıda Güvenliği Arzı ve Otomotiv alanları belirlendi. YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç, YÖK'ün "Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi" kapsamında yer alan "Araştırma ve Aday Araştırma Üniversitelerinin" rektörleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda bir araya geldi. Toplantıya, proje kapsamındaki 11 araştırma/ 5 aday araştırma olmak üzere toplam 16 üniversitenin rektörleri ve ilgili rektör yardımcılarının yanı sıra TÜBİTAK Başkanı ve YÖK yetkilileri katıldı. Programda "11. Kalkınma Planında yer alan araştırma üniversitelerinin yetkinliklerine göre öncelikli sektörlerle eşleştirilmesi" konusunda YÖK tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde alınan kararlar ilk kez kamuoyu ile paylaşılarak, bu kapsamda atılacak adımlar etraflıca ele alındı. EŞLEŞTİRME ÖNCESİNDE ÜNİVERSİTELERİN SEKTÖR VE ALAN TERCİHLERİ ALINDI 11. Kalkınma Planında yer alan "Araştırma üniversiteleri yetkinlikleri dikkate alınarak öncelikli sektörlerle eşleştirilecek, belirlenen hedeflere ulaşmak için oluşturulan projelere dayalı iş modelleri uygulamaya konulacak ve bu işbirlikleri desteklenecektir" hükmü kapsamında yapılan eşleştirmeler öncesinde YÖK tarafından üniversitelerin sektör ve alan tercihleri alındı. TÜBİTAK'IN "ÜNİVERSİTELERİN ALAN BAZINDA YETKİNLİK ANALİZİ" SONUÇLARI İNCELENDİ Üniversitelerden tercihleri alındıktan sonra alan eşleştirmeleri yapılırken her bir rektörle ayrı ayrı görüşülerek üniversitelerin tercihleriyle yetkinlikleri buluşturulmaya çalışıldı. Bu süreçte TÜBİTAK tarafından "Üniversitelerin Alan Bazında Yetkinlik Analizi" de değerlendirilerek eşleştirmeler gerçekleştirildi. TÜM SEKTÖRLER VE ALT ALANLAR BİR VEYA BİRDEN FAZLA ÜNİVERSİTE İLE EŞLEŞTİRİLDİ Kalkınma Planında yer alan tüm sektörler ve alt alanlar bir veya birden fazla üniversite ile eşleştirildi. Bu kapsamda; Kalkınma Planında öncelikli sektörler arasında sayılan "kimya, ilaç, tıbbi cihaz, elektronik, makine-elektrikli teçhizat, otomotiv, raylı sistem araçları sektörleriyle pandemi döneminde önemi bir kez daha ortaya çıkan gıda arzı güvenliği sektörü ve bu sektörler kapsamında yer alan 39 alt alan" yetkinlikleri çerçevesinde üniversitelerle eşleştirildi. YETKİNLİK ESASLI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜLECEK Toplantının açılışında bir konuşma yapan YÖK Başkanı Saraç, 11. Kalkınma Planında yer alan öncelikli tüm sektörlerin ve alt alanların bir veya birden fazla üniversitenin yetkinlikleri ve görüşleri de alınarak YÖK tarafından eşleştirildiğini söyledi. Yapılan bu eşleştirmelerin özellikle yatırım programlarında karar alma süreçlerinde kullanılmak üzere Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı'na iletileceğini belirtti. Böylelikle kamu kaynaklarının daha verimli ve yetkinlik esaslı harcanmasının da kolaylaşacağını söyledi. Başkan Saraç ayrıca "Araştırma ve aday araştırma üniversitelerimizin eşleştirilen ihtisas alanlarıyla ilgili araştırma merkez, bölüm, program gibi akademik birimler kurmaları ve aynı öncelikli sektör ve alandaki üniversitelerle ortak çalışmalar yapmaları teşvik edilecektir" dedi. PROJEDE 16 ÜNİVERSİTEYE DE YER VERİLDİ Yeni YÖK'ün Araştırma Odaklı İhtisaslaşma Projesi kapsamında "Ankara, Boğaziçi, Erciyes, Gazi, Gebze Teknik, Hacettepe, İstanbul Teknik, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa, Orta Doğu Teknik ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü "Araştırma Üniversitesi", Bursa Uludağ, Çukurova, Ege, Selçuk ve Yıldız Teknik Üniversiteleri ise "Aday Araştırma Üniversitesi" olarak belirlenmişti. Açıklanan projede tüm üniversiteler için öncelikli sektörler tespit edildi ve alanlar konusunda eşleştirmeler yapıldı. BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ'NİN ÖNCELİKLİ ALANLARI GIDA GÜVENLİĞİ ARZI VE OTOMOTİV İTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz da hazır bulundu. TÜBİTAK ve YÖK Başkanlığı yetkilileriyle öncesinde gerçekleştirilen toplantıda bu alanlar için gönüllü olduklarını ilettiklerini aktaran Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Üniversite olarak öncelikli sektör talebimizi Gıda Güvenliği Arzı ve Otomotiv alanlarında kullanmak istedik. YÖK Başkanlığımız ve TÜBİTAK yetkilileri ile bu konuları görüşmeden önce Üniversitemiz bünyesinde görev yapan akademisyenlerimizle bu konuyu istişare ettik. Yetkinliklerimizi, donanımlarımızı, güçlü ve zayıf yanlarımızı belirledik. Bu doğrultuda neler yapabileceğimiz konusunda fikir alışverişinde bulunduk. Gıda güvenliği konusunda uzun yıllardan gelen bir bilgi birikimimiz var. Bu alanda önemli çalışmalara imza attık. Bundan sonra da aynı hassasiyetle çalışacağımıza inanıyoruz. Öte yandan otomotiv konusunda da ciddi bir donanıma sahibiz. Türkiye'nin en iyi Otomotiv Mühendisliği Bölümü'ne ve bu bölümde görev yapan akademisyenlerine sahibiz. Bu bilgi birikiminin yanı sıra yerli otomobil fabrikamız da zaten hali hazırda Bursa'da kuruluyor. Bizim için önemli bir avantaj olacağına inanıyoruz. Alınan yeni kararların; Türkiye'ye, üniversitemize, sektörlerimize ve akademik camiamıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika


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