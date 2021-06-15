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Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi

15.06.2021 17:04
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, sektörün önde gelen atçılık işletmelerinden Özçolak Harası ile yetiştiricilik faaliyetleri için; "Damızlık Aygır Desteği Protokolü", mezun ve öğrenim gören öğrenciler için;

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu, sektörün önde gelen atçılık işletmelerinden Özçolak Harası ile yetiştiricilik faaliyetleri için; "Damızlık Aygır Desteği Protokolü", mezun ve öğrenim gören öğrenciler için; "Kariyer Gelişimine Destek Protokolü", ayrıca burs imkanı içeren "Eğitime Destek Protokolü" olmak üzere üç ayrı protokol imzaladı. Protokoller çerçevesinde öğrenciler burs imkanına kavuşurken diğer yandan yurtiçinde ve yurtdışında kariyer gelişimlerine destek imkanı bulabilecek. Ayrıca "Damızlık Aygır Desteği Protokolü" ile Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun yetiştiricilik faaliyetleri de desteklenecek. Farklı alanlarda imzalanan protokoller ile belli şartları taşıyan 2. sınıf öğrencilerine burs imkanı sağlanırken, mesleki kariyer noktasında kendini geliştirmek isteyen mezun veya eğitimine devam eden öğrencilere de yurt içinde ve yurt dışında kariyer gelişimleri için destek verilecek. Özçolak Harası, kendi bünyesinde bulunan damızlık aygırların bedelsiz olarak, meslek yüksekokulunun yetiştiricilik faaliyetlerinde kullanılmasına olanak sağlayacak. Özçolak Harası ve Mennan Pasinli Atçılık MYO arasında düzenlenen işbirliği protokollerine BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Özçolak Harası Yöneticisi Murat Hakan Özçolak ve Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül imza attı. AKADEMİK DENEYİM ÖZEL SEKTÖRE AKTARILIYORTörende konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, çok büyük bir üniversiteye sahip olduklarının altını çizdi. Üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme ve topluma hizmet görevlerinin bulunduğuna işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Topluma hizmet kavramı çok geniş bir alanı içeriyor. Tıp, veteriner, genel sağlık, bilim-teknoloji, mühendislik gibi çok sayıda ve birbirinden farklı alanları içine alıyor. Bu anlamda Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'muzun da paydaşlarıyla gerekli alanlarda işbirliği yaparak, sahip oldukları bilgileri aktarmaları ve paydaşlarından elde ettiği deneyimleri de öğrencilerine yansıtmak gibi görevleri var" şeklinde konuştu. Rektör Kılavuz, ayrıca geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden atçılık camiasının başarılı ekürilerinden Özçolak Harası'nın kurucusu, yetiştirdiği ve sahibi olduğu safkanlarla önemli başarılara imza atan TJK Asli Üyesi Serdar Kemal Özçolak'ı saygıyla andı. Kılavuz, imzalanan protokolün tüm taraflara hayırlar getirmesini temenni ettiğini belirtti. İŞBİRLİĞİ DEVAM EDECEKÖzçolak Harası Yöneticisi Murat Hakan Özçolak ise işletme olarak 1990 yılından itibaren bu alanda hizmet verdiklerini söyledi. Yurtdışından aygır ve kısraklar getirdiklerini ve Türk atçılığına bu yolla hizmet etmeye gayret gösterdiklerini aktaran Murat Hakan Özçolak; "Mennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu'nun Müdürü Sayın Doç. Dr. Gülşen Goncagül ile tanıştık. Bizlere eğitime katkı vermemiz konusunda güzel bir yol açtı. Bizler de bu alanda üzerimize düşen her türlü sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. İnşallah birlikte güzel projelere imza atarız, iyi öğrenciler yetiştiririz ve sektörümüze olumlu katkılar yaparız" dedi. ÖĞRENCİ DE İŞLETME DE KAZANACAKMennan Pasinli Atçılık Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül, at sahipleri ve atçılık işletmeleri ile işbirliklerinin hayata geçirilmesi için ikili görüşmelere ağırlık verdiklerinin altını çizdi. Bu hedefle Özçolak Harası'nı ziyarete gittiklerini ve görüşmelerde 3 farklı işbirliği yapabileceklerini kararlaştırdıklarını kaydeden Doç. Dr. Gülşen Goncagül; "Dış paydaşlarla gerçekleştirilen temaslar ile atçılık sektörünün ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işbirliği çalışmalarına önem veriyoruz. Bununla birlikte varoluş sebebimiz olan sevgili öğrencilerimize de mesleki anlamda en iyi şartları sağlamaya gayret ediyoruz" diye konuştu. Eğitimleri devam eden ve mezun öğrencilerin kariyer gelişimi, istihdam olanakları ve burs katkılarını sağlamaya özen gösterdiklerini belirten MYO Müdürü Doç. Dr. Gülşen Goncagül; "Bu anlamda dış paydaşlar ile işbirliği çalışmalarına devam edeceğiz. İmzalanan protokollerle yetiştiricilik ayağında ve eğitim faaliyetlerinde akademik personelimiz ve öğrencilerimiz için yararlı kazanımlar sağlanacak" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika


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