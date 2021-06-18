Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Osmanlı Devleti'nin ikinci kurucusu sayılan aynı zamanda hem devletin hem de Bursa'nın imar ve ihyasında önemli bir rol üstlenen Sultan Çelebi Mehmed, vefatının 600'üncü yılında Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) ve Bursa Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen 'Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu'nda anıldı. BUÜ Fen- Edebiyat Fakültesi'nin organize ettiği 'Sultan Çelebi Mehmed ve Devri Sempozyumu" yoğun bir katılım ile gerçekleştirildi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Orhangazi Salonu'nda düzenlenen sempozyumun açılış törenine Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, BUÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Feridun Yılmaz, İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi ile akademisyenler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Törende konuşan Sempozyum Başkanı ve BUÜ Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cafer Çiftçi, 3-4 aylık yoğun bir çalışmanın sonucu ortaya çıkan sempozyumda 24 akademisyenin Sultan Çelebi Mehmed'in hayatı, devlet yönetimi, o dönemde Bursa'nın imar ve ihyasına yönelik bildiriler sunacağını söyledi. Kanuni Sultan Süleyman devrinde dünyanın en güçlü devletlerinden biri olan Osmanlı'nın bu başarısında kuruluş yıllarının önemli olduğunu dile getiren Prof. Dr. Çiftçi, Ankara Savaşı'ndan sonra dağılma sürecine giren devletin yeniden toparlanıp, cihan devleti olmasına giden yolda Çelebi Mehmed'in çok büyük etkisi olduğunu kaydetti. Çiftçi, 8 yıl tahtta kalan ve döneminde topraklara toprak katan bir padişah olan Sultan Çelebi Mehmed'in tüm yönleriyle ele alınacağı sempozyuma katkıda bulunan herkese teşekkür etti. BUÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Feridun Yılmaz da siyaset felsefesinin, 'insanlar devlete neden ihtiyaç duyar' sorusuyla başladığını hatırlatarak, "Bizim devlet geleneğimiz de 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' mottosu üzerine kuruludur. Bu yönüyle Sultan Çelebi Mehmed de tarihimiz açısından özel öneme sahip bir isimdir" dedi. YENİ NESİLLERE ECDADIMIZI ANLATMALIYIZProgramın açılış töreninde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise Osmanlı'yı kuran, ilk 6 padişaha ev sahipliği yapan Bursa'nın ruhaniyetli bir şehir olduğunu hatırlattı. Bütün dünyaya Bursa'nın bu değerlerini anlatmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "Bursa'nın Türk Dünyası Başkenti olması için çalışıyoruz. Başvurularımızı yaptık, süreç devam ediyor. İlk 6 padişaha ev sahipliği yapıyoruz. Osman Gazi ve Orhan Gazi, türbelerinin Tophane'de olması nedeniyle farklı programlar ve etkinliklerle anılıyor. 1. Murat Kosova ve Balkanlar'a açılım özelliği ile 2 Murat da türbesinin bulunduğu ortam ve yanındaki Kuran ve El Yazmaları Müzesiyle çeşitli vesilelerle ziyaret ediliyor. Sanki Çelebi Mehmet ve Yıldırım Beyazıt Han pek ön plana çıkmıyor gibi bir hava oluşuyor. Her iki padişahımızla ilgili de güzel sürprizlerimiz var. Yıldırım Belediyemiz sürpriz bir proje yapacak. Bu tür etkinlikleri Yıldırım Beyazıt Türbesi'nde de yapabileceğiz. Teknolojinin gelişmesiyle birlikte çocuklarımızın ilgi alanları değişse de biz bu değerlerimizi gelecek nesillere çok iyi anlatmalıyız. İnşallah bu sempozyumdaki bildirileri de kitaplaştırıp, kalıcı bir esere dönüştürmeyi arzu ediyoruz" diye konuştu. Sempozyum açılış töreninin ardından moderatörlüğünü Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin yaptığı ve Prof. Dr. Ahmet Kankal ile Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun konuşmacı olarak katıldığı açılış oturumu ile devam etti.