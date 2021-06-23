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Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi

23.06.2021 13:04
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen tören ile 165 hemşire mezun edildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlığı tarafından gerçekleştirilen tören ile 165 hemşire mezun edildi. BUÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Bölümü öğrencileri için mezuniyet töreni düzenledi. Törene Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahin, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları, dekanlar, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. BU MESLEK ÇOK ÖZEL VE ÖNEMLİ! Törende açılış konuşması yapan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, düzenlenen yeni aktivite ve spor alanında bu yıl ilk kez mezuniyet törenleri organize etmekten dolayı büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi. Konuşmasında öğrenci ailelerine seslenen Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Böylesine değerli öğrencileri yetiştirdiğiniz ve bugüne getirdiğiniz için hepinizi tebrik ediyorum. Kıymetli hocalarımıza da bilgi ve deneyimlerini öğrencilerimize eksiksiz bir şekilde aktardıkları için teşekkür ediyorum. Sevgili öğrenciler; çok özel ve önemli bir mesleği icra edeceksiniz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışını şiar edinen bir gelenekten geliyorsunuz. Kutsal kitabımızda 'Haksız yere bir insanı öldüren, tüm insanlığı öldürmüş olur. Ancak bir insanı yaşatan da tüm insanlığı yaşatmış gibi olur' sözünün bir mensubu olarak bu mesleğe girmiş oluyorsunuz. Bu çok önemli bir olgudur. İnsana son derece kıymet veren bir mesleğiniz var ve sizleri bu mesleği tercih ettiğiniz için tebrik ediyorum. Bundan sonrası için de hepinize gönülden başarılar diliyorum" dedi. ŞAHİN'DEN AİLELERE TEŞEKKÜRBursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halide Serpil Şahin ise kendisinin de bir sağlık çalışanı olduğunu ve corona döneminde tüm sağlık çalışanlarının ne kadar büyük önem taşıdığının bir kez daha anlaşıldığını vurguladı. Mezunların ailelerine teşekkür ederek konuşmasını sürdüren Başkan Vekili Şahin; "Gençlerimiz bilmeliler ki; çok seviliyorlar. Özellikle bu sıkıntılı dönemde meslekleri ve kendileri çok daha fazla kıymetlendi. Allah yar ve yardımcıları olsun. Yolları açık olsun. Hepsini çok seviyor ve başarılar diliyoruz" şeklinde konuştu. SAĞLIK ORDUSUNA 165 YENİ MEZUNSağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu da 2020-2021 Eğitim-Öğretim Dönemi'nin sonunda toplam 165 hemşirelik bölümü öğrencisini mezun ettiklerini açıkladı. Dekan Prof. Dr. Nurcan Özyazıcıoğlu, öğrencilere çalışma hayatlarında başarılar dilerken, tüm akademisyenlere de özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Törende BUÜ Hastanesi Baş Hemşiresi Fatma Düzgün ve Dönem Birincisi Hemşire Çağla Beler de kısa birer konuşma gerçekleştirdi. Dereceye giren öğrencilere hediyelerinin takdim edilmesinin ardından, tüm mezunlara anı belgesinin dağıtılması ile program sona erdi.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika


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