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Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi

28.06.2021 15:07
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı'nın Bitirme Projesi dersi kapsamında öğrenciler kendi markalarını oluşturdu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Tasarım Bölümü Grafik Tasarım Programı'nın Bitirme Projesi dersi kapsamında öğrenciler kendi markalarını oluşturdu. Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karahan tarafından desteklenen projeler kapsamında, hazır giyimden gıdaya, aksesuardan, bebek giyimine kadar çok geniş bir yelpazede hayata geçirilen 18 yeni marka, ulusal ve uluslararası pazarda piyasaya sunulmaya hazırlanıyor. Öğr. Gör. Dr. Erhan Mutlugün tarafından yürütülen "Bitirme Projesi" dersi kapsamında iki yıllık eğitimlerinde edindikleri bilgi, pratik ve deneyimlerden yararlanarak önemli projeleri hayata geçiren öğrenciler, gerçekleştirdikleri projelerde "Marka Üretme ve Yönetme" sürecini deneyimleyerek, geliştirdikleri markalar aracılığı ile sektöre bir adım önde başlayacak. Öğrenciler çalışmalarına öncelikle bir ürün seçerek başladılar. "Marka Yaratma ve Kurumsal Kimlik oluşturma" sürecinde, seçtikleri ürünün üretimini, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Tasarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mehmet Karahan'ın önerisiyle, UNESCO tarafından ilan edilen 2021 "Yunus Emre, Hacı Bektaşi Veli ve Ahi Evran Yılı" çerçevesinde kardeşlik, birlik-beraberlik, barış, sevgi ve hoşgörü gibi temalara bağlı kalarak gerçekleştirdiler. Bu temalar bağlamında ürünün ismini, logo ve ambalaj tasarımını, reklam filmlerini, billboard ve dergi ilanlarını, broşür tasarımlarını, reklam filmlerini, radyo reklamlarını, web sitesi ve sanal mağaza kurulması sürecini, sosyal sorumluluk projelerini, promosyon üretimlerini, bir ekip çalışması ve reklam ajansı mantığı içerisinde yönettiler. Öğrenciler "Kurumsal Kimlik ve Marka Yaratma" çalışması sürecinin tasarımlarında kullandıkları tüm fotoğrafların çekimlerini de reklam fotoğrafçılığının tüm dinamiklerini dikkate alarak kendileri gerçekleştirdiler. GENİŞ DANIŞMAN KADROSUMarka oluşturma sürecinde, tasarım ve sunum konularında öğrencilere gerekli danışmanlıklar Grafik Tasarım alanında uzman öğretim üyeleri, Akdeniz Üniversitesi'nden Doç. Dr. Aydın Zor, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Cengiz Şahin, Atatürk Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Ferruh Haşıloğlu ve Öğr. Gör. Orhan Ardahanlı, Bursa Uludağ Üniversitesi'nden Doç. Dr. Sezin Türkkaya, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Salih Denli, Giresun Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Seda Nur Atasoy, Karadeniz Teknik Üniversitesi Basın Yayın Enformasyon Biriminden Gonca Aslan, Kastamonu Üniversitesi'nden Dr. Öğr. Üyesi Köksal Bilirdönmez ve Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Gıda İşleme Bölümünden Dr. Mesut Ertan Güneş ile Tasarım Bölümünden Öğr. Gör. Alper Çetin, Öğr. Gör. Gizem Anşin, Öğr. Gör. Hatice Kübra Özbey, Öğr. Gör. Mine Balcı, Bursa DEC Görsel Sanatlardan Aydın Ceyhan, Çorum Art Studiodan Burhan Esen, Tasarımcı Büşra Ateş, Bursa Kırmızı Küp Ajanstan Göktürk Konukoğlu, İngiltere'den ID Architectural Solutions Firma sahibi Murat Yer, Yavuz Grafik Dizayndan Ajans Sahibi Seda Yavuz, İstanbul BIYMED Eğitim ve Danışmanlık Şirketinden Sinan Bayraktar'dan oluşan alanında uzman ajans ve sektör temsilcileri ekip tarafından verildi. Öğr. Gör. Dr Erhan Mutlugün'ün Jüri başkanlığında, Akademisyenler ve tasarımcılardan oluşan danışmanların yanı sıra Tasarım Bölümü öğretim elemanları Öğr. Gör. Gültekin Erdal ve Öğr. Gör. Evrim Sırmalı'nın da katılımıyla oluşan jüri heyeti, projelerin tüm süreçlerini 19-22 Haziran tarihleri arasında dört gün boyunca inceledi ve öğrencilerin çalışmaları jüri üyeleri tarafından puanlandı. Öğrenciler tarafından gerçekleştirilen "BİGİRİFT Zamansız Sokak Modası" isimli proje birinciliği alırken, "VALİN Dekoratif Rehabilitasyon Mumu" ve "UMAY Kadın Spor Giyim" isimli projeler ikinciliği paylaştı. "FOVİPS" Meyve Cipsleri markası da üçüncülüğe layık görüldü. Proje kapsamında değerlendirmeye alınarak ilk üçe giremeye hak kazanan markalar, yapılan görüşme ve gerçekleştirilen bağlantılar sayesinde yatırımcılar tarafından İngiltere'de pazara sunulacak. MARKALAR İNGİLTERE'DE GÖRÜCÜYE ÇIKACAKSunumların sonunda, akademisyen ve sektör temsilcisi tasarımcılardan oluşan 24 kişilik jüri heyetinin katıldığı bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Dünyada tasarım alanındaki gelişmeler değerlendirilerek öğrencilerin bu tip çalışmalarla sektöre adapte olmaları için yapılması gerekenler ele alındı. Eğitim süreci içinde son teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ve uygulamaların hayata geçirilerek Uluslararası seviyede multidisipliner çalışmalara öncelik verilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Proje kapsamında değerlendirmeler sonucu ilk üçe girmeye hak kazanan markalar, aynı zamanda bir yatırımcı olan Murat Yer'in öneri, destek ve gerçekleştirdiği bağlantılar sayesinde İngiltere'de pazara sunulacak. Projeleri en ince ayrıntısına kadar titizlikle inceleyen jüri üyeleri ortaya konan başarılı projelerle Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümünde eğitim ve öğretim faaliyetlerinin Dünya ölçeğinde sürdürüldüğü konusunda görüş birliğine vardı. Teknik Bilimler MYO Tasarım Bölümü tarafından üretilen ve pazara sunulmaya hazır markalar; "BİGİRİFT" Zamansız Sokak Modası

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika


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