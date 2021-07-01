Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

İznik MYO'da mezuniyet coşkusu

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İznik Meslek Yüksekokulu, diploma almaya hak kazanan öğrenciler için mezuniyet töreni düzenledi. Öğrenciler, pandemi sürecinin ardından hep birlikte kep fırlatmanın sevincini yaşadı.

BUÜ İznik Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programa İznik Kaymakamı Recai Karal, Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta, BUÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Meslek Yüksekokulları Koordinatörü Prof. Dr. Çağatan Taşkın, İznik Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan, İlçe Emniyet Müdürü Mithat Öztaş, İlçe Jandarma Komutanı Tuncay Doğan, akademisyenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşından sonra, mezun öğrenciler adına, okul birincisi Seramik Cam ve Çinicilik Programı öğrencisi Tülay Koyuncu; "Hayalimiz siz çok kıymetli hocalarımız ile yüz yüze ders yapmak iken Covid-19 salgını nedeniyle eğitim göremediklerini, bu süreçte, atölyede yalnız başına videolar çeken, kamera karşısında her türlü desteğini esirgemeyen değerli hocalarıma teşekkür ederim. " dedi.

Kaymakam Recai Karal ise gerçekleştirdiği konuşmasında öğrenmenin önemine vurgu yaparak, kendisinin de bir öğrenci olduğunu ve eğitimin yaşının olmadığını ifade etti. Karal, velilere değerli evlatlar yetiştirdikleri için şanlı olduklarını vurguladığı konuşmasında mezun öğrencileri tebrik etti.

BUÜ Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da yüz yüze mezuniyet töreni yapan üç meslek yüksekokulundan birinin İznik Meslek Yüksekokulu olduğunu belirterek, Üniversitenin her alanda eğitim kalitesini yükseltebilmek için çalıştıklarını vurguladı.

Daha sonra konuşma yapan Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan; "Altı yıldır İznik'te görev yapıyorum. İznik tarihi bir şehir. Burada severek çalışıyorum. Eşrefzade Abdullah Rumi, Davud-i Kayser'i, Sarı Saltuk ve Abdulvahap Gazi gibi ilim erbabının türbeleri İznik'te yer alıyor. İznik ayrıca çini sanatının da merkezi kabul ediliyor. Yüksekokul olarak, çiniciliği yaşatmak için çalışmalar yürütüyoruz" dedi. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitim yapılamadığını belirten Öcalan, mezuniyet törenine katılan kamu kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

Protokol konuşmalarının ardından dereceye giren öğrencilere ödülleri ve mezuniyet anı belgeleri verildi.