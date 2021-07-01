Üye Girişi
Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi

01.07.2021 12:09
Bursa Uludağ Üniversitesi, System.String[]

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, mezun olmaya hak kazanan 58 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü, mezun olmaya hak kazanan 58 öğrencisi için mezuniyet töreni düzenledi. Ayrı yumurta ikizleri Büşra ile Burcu kardeşlerin dönem birincisi ve dönem ikincisi olduklarının açıklanması törene damga vurdu. BUÜ Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü tarafından gerçekleştirilen törene Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün ve Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feza Karaer, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri katıldı. ÇEVRECİLİK BİR ZORUNLULUKTURTörende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, çevre felaketleri ile yüz yüze gelmeden önce çevrecilik konusunun pek de önemsenmediğini söyledi. Hayatın bir denge üzerinde devam ettiğini kaydeden Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Adaletli olmamız gerekiyor. Canlı, cansız, çevre, toplum veya yaratılmış ne varsa hepsine karşı adaletli olmalıyız. Eğer böyle davranırsak, bilgece bir toplum yapısına bürünmüş oluruz. Çevre felaketlerinden sonra görüyoruz ki; çevrecilik bir zorunluluktur. Bilimsel bir gerçekliktir. Marmara'da bugün görülen müsilajın tek nedeni de insanlığın tabiatı hoyratça kirletmesidir. İşte bugün mezun olan gençlerimiz de böyle bir misyon ile hayata başlayacaklar. Yükünüzün ağır olduğunu biliyoruz. Ancak sürdürülebilir bir çevre için sizlerin gayretine ihtiyacımız var" diye konuştu. Rektör Kılavuz, akademisyenlere ve ailelere de verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etti. DÜNYANIN ÇEVRE MÜHENDİSLERİNE İHTİYACI VARDekan Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu ise konuşmasında Mühendislik Fakültesi olarak 40 yılı aşan deneyimleri ile eğitim-öğretim çalışmalarına devam ettiklerini kaydetti. Prof. Dr. Akın Burak Etemoğlu; "Öğrencilerimiz, mühendis unvanına ulaşarak önemli bir başarıya imza attılar. Hayata karşı artık daha güçlü olacaklar. Aklın ve bilimin ışığında elde ettikleri bilgileri, çalışma hayatlarında tecrübeye dönüştürecekler. Her birine yeni hayatlarında üstün başarılar diliyorum. Yolları açık olsun" dedi. Çevre Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Feza Karaer de konuşmasında dünyanın çevre mühendislerine ihtiyaç duyduğunu vurguladı. Prof. Dr. Feza Karaer, öğrencilere kendi değerlerinin farkında olmaları tavsiyesinde bulundu. İKİZLERİN BÜYÜK BAŞARISIÖte yandan anı belgesi takdim töreninde sürpriz bir gelişme yaşandı. Aynı bölümde okuyan ikizler Büşra ve Burcu Acel'in dönem birinciliği ve ikinciliğini paylaştıkları açıklandı. İlkokuldan itibaren aynı sınıflarda eğitim görmeye devam ettiklerini açıklayan kardeşler, üniversiteyi birinci ve ikinci bitirmiş olmanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Büşra ve Burcu, aileleriyle birlikte anı belgelerini Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz'un elinden aldı. Simge Çağlar isimli öğrenci de dönem üçüncülüğünü elde etti. Program, öğrencilerin belge almaları, mühendislik yemini etmeleri ve hep birlikte kep fırlatmaları ile sona erdi.

Mühendislik Fakültesi, Uludağ Üniversitesi, Rektör, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı nedene bağlıyor 12:59 Sosyal medya yıkılıyor! Herkes Tosuncuk'un teslim olmasını aynı nedene bağlıyor Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu 12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık 12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam 11:59 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü 11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi 11:26 Antalya'nın iklimi aynen Kahire gibi olacak! Prof. Dr. Mehmet Levent Kurnaz: 2100 yılı için sinyali verdi
Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi 10:50 Murat Övüç'ün oğlu trafikte dehşet saçtı! Küfürler yağdırıp ateş ettiği anlar saniye saniye görüntülendi Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu 09:57 Son Dakika: Çiftlik Bank vurguncusu Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın Brezilya Sao Paulo'da teslim oldu

Son Dakika Haberleri
13:00 Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu
12:50 Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler
12:30 Fransa'nın yıldızları sahada birbirine girince tribündeki aileleri de kavgaya tutuştu
12:27 ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı
12:11 Son Dakika! Erdoğan: Korona salgınıyla mücadelede en etkili silahımız olan aşıda, hamdolsun 50 milyon dozu aştık
12:08 Üniversite öğrencilerine can sıkıcı haber! Katkı payına yüzde 10 zam geldi
11:58 Takımdan gönderileceği konuşulan Tisserand ve Sadık Çiftpınar'la yola devam
11:37 Araç almak isteyenlere yeni haber! Taşıt kredisinde vade sınırları düşürüldü
11:31 Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı
11:06 Kazanacağı para akıllara zarar! Podolski, Sergen Yalçın gibi yetenek yarışmasında jüri oldu
Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu Koşu testine kendisi yerine milli atlet sokmuş! Hakem Ömer Sarı, hafif cezayla kurtuldu         
13:00
Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler Hayvanları Koruma Kanunu teklifi Meclis'te! Mal statüsünden çıkarılıp, canlı statüsüne getirilecekler         
12:51
ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı ABD'li giyim lideri GAP, İngiltere'deki tüm mağazalarını kapatma kararı aldı         
12:28
İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi İETT şoförü, sınava girecek öğrenciyi otobüse almadı! Gencin çamurlu ayakkabıları bahane edildi         
12:03
YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı YouTube kanalı için video çekmeye çalışırken denizin ortasında fırtınaya yakalandı         
11:53
Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı Lionel Messi, 3 yaşında imza attığı Barcelona ile yollarını resmen ayırdı         
11:31
Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı Tosuncuk'un avukatı açıklama yaptı: Türkiye'ye iadesi için resmi işlemlere başlandı         
10:53
Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı Uçurumdan düşerek hayatını kaybeden Elif'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Gizli yazışmalar ifşa oldu, 4 arkadaşa yakalama kararı çıkarıldı         
10:48
Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı Ayrılma aşamasındaki eşini ve arkadaşını tabancayla vurdu! Saldırgan, o anları sosyal medyada yayınladı         
08:07
Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar Türkiye, 15 ay sonra bugünden itibaren normalleşti! İşte 10 maddede kaldırılan kısıtlamalar         
08:02
Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor Elmalı davasının sanık çifti ilk kez açıklama yaptı: İstismar yok, babaanne yönlendiriyor         
08:02
Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda Odanın açık penceresinden girdi! Genç kıza bıçaklı tecavüz girişimi saniye saniye kameralarda         
23:40
Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı Şort giydiği için sözlü saldırıya uğrayan kız, yaşadıklarını anlattı: Bedenime rahatsız edici şekilde baktı         
22:22
Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı Kazazedenin parmağı kayboldu, saniyelerle yarışan yakınları parmağı bulamadı         
20:53
Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş Mahkeme salonunu buz kestiren itiraf! Cezaevindeki kardeşinin karısıyla ilişki yaşayormuş         
17:38
Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı Denizde feci dakikalar! Köpek balığı sudan çıkıp paraşütteki adamın bacağından parça kopardı         
17:34
Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı Düğünde, dünürler takı yüzünden birbirini girdi! Sinir krizi geçiren gelin arabayı böyle yumrukladı         
16:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2021 13:24:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement