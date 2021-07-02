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Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi

02.07.2021 13:07
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), ameliyatlarda çıkarılan ve tıbbı atık olarak tabir edilen kemik parçalarının işlenerek daha sonra yapılacak kemik nakillerinde kullanılabilmesine imkan sağlayan özel bir protokole imza attı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), ameliyatlarda çıkarılan ve tıbbı atık olarak tabir edilen kemik parçalarının işlenerek daha sonra yapılacak kemik nakillerinde kullanılabilmesine imkan sağlayan özel bir protokole imza attı. BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ile Özel Atigen-Cell Hücre ve Doku Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fırat Gündoğan'ın imzaladığı protokol sayesinde BUÜ Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyonlarda çıkarılan kemik parçaları yeniden kullanabilecek hale getirilecek. Alanında Türkiye'nin ilk firması olma özelliği taşıyan Atigen-Cell Hücre ve Doku Merkezi, tıbbi atık niteliğindeki kemik parçalarını hastaneden alarak Trabzon'daki laboratuvarına gönderecek. Kemikler burada işlenerek yeniden kullanılabilecek hale getirilecek. Elde edilen yeni parçalar daha sonra yapılacak kemik nakli operasyonlarında değerlendirilecek. KAYNAK KİRLİLİĞİNE SONProtokol imza töreninde konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, üniversite olarak toplum yararını gözeten çok sayıda projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Bunun yanı sıra tüm çalışmalarında sürdürülebilirlik anlayışını ön planda tutmaya gayret gösterdiklerini açıklayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "Bugün imzalayacağımız protokol; geri dönüşüm sağlayan, çevre ve kaynak kirliliğinin önüne geçen çok özel bir proje olarak karşımıza çıkıyor. Önemli bir adım atmış oluyoruz. Zor bulunan bir malzemenin tekrar temin edilmesi, geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanıma kazandırılmasını sağlayacağız. Bu konuda bizimle işbirliği yapan firmamıza teşekkür ediyorum. Toplumla her alanda içiçe geçmiş bir üniversite modeli oluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda kıymetli gördüğümüz her türlü projenin içerisinde yer almaya ve işbirliği yapmaya açığız. İmzaladığımız protokolün Üniversitemize, firmamıza ve ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum" şeklinde konuştu. ATIK KEMİKLER DEĞERLENDİRİLECEKTıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ise konuşmasında yaklaşık 1 yıldır ameliyatlarda çıkan ve tıbbi atık olarak kabul edilen kemik parçalarının daha sonra nakil işlemlerinde kullanılması konusunda bir çalışma yürüttüklerini aktardı. Bu proje kapsamında Atigen firması ile görüşmelere başladıklarını söyleyen Dekan Prof. Dr. Ekrem Kaya, firma ile yapılan görüşmeler neticesinde ortak bir karara vardıklarını ve protokol imza aşamasına geldiklerini belirtti. Kaya, yapılan işbirliğinin taraflara hayırlı olması ve önümüzdeki süreçte işbirliği kapsamının inovatif alanlara doğru genişletilmesi temennisinde bulundu. TÜRKİYE'DE BİR İLKÖzel Atigen-Cell Hücre ve Doku Merkezi Yönetim Kurulu Başkan Vekili Fırat Gündoğan da Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren ilk firma olduklarını vurguladı. Yaklaşık 1 yıldır Tıp Fakültesi ve Hastane yönetimi ile görüşme halinde olduklarını kaydeden Başkan Vekili Fırat Gündoğan; "Burada karşılıklı olarak nasıl fayda sağlayabileceğimizi görüştük. Ameliyatlardan çıkan kemikleri, tıbbı atık niteliğinde alarak yeniden kullanılabilir hale getiriyoruz. Trabzon'daki laboratuvarımızda bu kemikleri işliyoruz ve ülkemize yeniden kullanılması için kazandırıyoruz. Protokol sayesinde karşılıklı faydalar sağlamak ve işbirliğimizi de arttırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Gerçekleştirilen imza töreninde Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Barbaros Oral, Başhekim Prof. Dr. Rıdvan Ali ve firma yetkilileri de hazır bulundu.

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Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika


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