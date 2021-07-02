Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından hizmet kalitesini geliştirmek amacıyla yapılan Memnuniyet Anketleri sürecinin 2021'deki ilk aşamasını başlatıldı. 2019 ve 2020 yılından itibaren yılda 2 kez (Temmuz, Aralık) düzenlenen anketlere Üniversitenin tüm paydaşları katılarak görüşlerini aktarabiliyor. 2021 yılını kapsayan ilk anket süreci Kalite Koordinatörlüğü tarafından başlatıldı. Ankete katılmak ve görüşlerinizi aktarmak için