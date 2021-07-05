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Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi

05.07.2021 11:10
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Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için geniş katılımlı bir mezuniyet töreni düzenledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi, 2020-2021 Akademik Yılı içerisinde diploma almaya hak kazanan öğrenciler için geniş katılımlı bir mezuniyet töreni düzenledi. Törende 300 öğrenciye anı belgeleri dağıtıldı. Görükle Kampüsü Atletizm Pisti'nde gerçekleştirilen törene Bursa Vali Yardımcısı Dr. Yusuf Gökhan Yolcu, Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Bülent Hamdi Cingil, Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Tarım A. Ş. Genel Müdürü Semih Polat, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hüseyin Yıldız, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, akademisyenler, mezun öğrenciler ile aileleri katıldı. KILAVUZ: HAYVAN BESLEME ALANINDA YETKİNLİK OLARAK TEKİZTörende konuşan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, gıda güvenliği konusunun son yıllarda büyük bir önem kazandığına işaret etti. Özellikle gıda arz güvenliğinin pandemi sürecinde ön plana çıktığını vurgulayan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz; "YÖK Başkanlığımız, üniversitelerin ihtisaslaşması noktasında değerli bir çalışmaya imza attı. Türkiye'de 16 Araştırma Üniversitesi belirlemişlerdi. Bizler de bu 16 üniversite içerisinde yer alıyoruz. YÖK, bu üniversitelerin güçlü olduğu alanlar ile sektörleri buluşturmayı hedefledi. Bursa Uludağ Üniversitesi için gıda arz güvenliği ve otomotiv sektörlerini belirledi. Burada gıda arz güvenliği içerisinde de hayvan besleme ve gıda biyoteknolojisi üst başlıklarındaki sektörlerle eşleştirildik. Hayvan besleme alanında yetkinlik olarak Türkiye'de tek üniversiteyiz" dedi. TEKNOLOJİ İLE GELENEKSEL YÖNTEMLERİ HARMANLAYINMezun olan öğrencilerin Türkiye'nin en iyi ziraat fakültelerinden birinde çok değerli bilgilerle donatıldığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bu önemli günlerinde kendilerini yalnız bırakmayan velilere ve akademisyenlere teşekkür etti. Mezun öğrencilere seslenen Rektör Kılavuz; "Kıymetli gençler, bugün mezun oluyorsunuz. Hayatın en kolay dönemini kapatıyorsunuz. Şimdi hayat serüveniniz başlıyor. İniş ve çıkışlarınız olacak. Önemli bir görev ifa edeceksiniz. Birçok insanın hayatına dokunacaksınız. Teknolojik bilgilerle geleneksel bilgileri harmanlayacak ve yine insanlığın hizmetine sunacaksınız. İnşallah bir gün geriye baktığınızda çok güzel hizmetler yapmış olduğunuzu göreceksiniz. Yolunuz ve bahtınız açık olsun" şeklinde konuştu. 9 ÜLKEDEN 15 YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ DE MEZUNLAR KERVANINA KATILDIZiraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Turgut ise salgın sürecinde yüz yüze mezuniyet töreni yapamadıklarını, ancak salgın sürecinin hafiflemesinin ardından 36. ve 37. dönem mezunları için ortak bir tören düzenlemeye karar verdiklerini aktardı. Fakülte olarak toplam 9 bölümde 129 öğretim elemanı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürdüklerinin altını çizen Dekan Prof. Dr. İlhan Turgut; "Bugün 8 programda lisans eğitimini tamamlayan 300 öğrencimizi mühendis olarak uğurlamanın gururunu yaşıyoruz. Aramızda, gönüllü elçilerimiz olarak gördüğüm 9 ülkeden toplam 15 yabancı uyruklu mezunumuz da diplomalarını alacaklar. 37. Dönem birincimiz de bu öğrencilerimizdendir. En çok öğrencimiz Yunanistan'dandır. Genç meslektaşlarımı tebrik ediyorum. Dört yıl birlikte olduğumuz öğrencilerimizin bilimsel ve kültürel yönden, vatanına ve milletine bağlı olarak yetişmelerinde katkıları nedeniyle başta akademik idari personelime ve siz değerli ailelere de şükranlarımı sunuyorum" diye konuştu. Günümüzde tarımın stratejik bir nitelik kazandığını söyleyen Prof. Dr. İlhan Turgut; "Gıda arz ve güvenliği ülkemizin de öncelikleri arasındadır. Sağlıklı ve kaliteli gıda üretimini gerçekleştirmek ve sürdürmek bizlerin en önemli görevidir. Genç mühendislerimize bu konuda büyük sorumluluk düştüğü kanısındayım" açıklamasında bulundu. Açılış konuşmalarının ardından dereceye yapan öğrencilere hediyeleri takdim edildi. Yaş kütüğüne plaket çakılması ve anı belgelerinin dağıtılmasının ardından öğrencilerin hep birlikte kep fırlatmasıyla birlikte tören sona erdi.

Uludağ Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Rektör, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bursa Uludağ Üniversitesi - Son Dakika


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