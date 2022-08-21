BUÜ'de damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi başladı - Son Dakika
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BUÜ'de damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi başladı

21.08.2022 16:28
BUÜ'de damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi başladı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, damla sulama yöntemini kullanarak çeltik üretim denemelerine başladı.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü, damla sulama yöntemini kullanarak çeltik üretim denemelerine başladı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, dünyanın temel gıda kaynakları arasında bulunan çeltik, sulama suyunun sağlanması, yönetimi ve bu alanlarda sivrisinek popülasyonunun artışına bağlı olarak Türkiye genelinde kontrollü bir şekilde üretiliyor.

BUÜ Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Taş tarafından yürütülen damla sulamayla çeltik üretim denemeleri çerçevesinde suyun daha az kullanılması ve sivrisinek sorununun da en aza indirilmesi hedefleniyor.

Fakülte içindeki arazilerde çalışmalara başladıklarını aktaran Prof. Dr. Birol Taş, yapılan araştırmalarda çeltiğin eğimli arazilerde de damla sulama yöntemiyle üretilebildiğinin ispatlandığını aktardı.

Üniversite olarak bu kapsamda özel bir projeye başladıklarını ve kampüs içindeki eğimli arazilerde damla sulama yöntemiyle çeltik ekimi yaptıklarını açıkladı.

Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü olarak damla sulama yöntemini kullanarak gerek çeşit adaptasyon gerekse de çeltik ıslah çalışmalarıyla ülke çiftçisine ve ülke tarımına katkı sunmayı hedeflediklerini vurgulayan Prof. Dr. Taş, "Hali hazırda 6 farklı çeşidin yönteme olan tepkisini ölçüyoruz. Gelecek yıl bu sayıyı 15'e çıkarmayı arzu ediyoruz. Başarılı sonuç gösteren çeşitleri belirleyecek ve ürün grubu portföyümüze çeltik bitkisini de eklemeyi düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Türkiye, Bursa, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji BUÜ'de damla sulama yöntemiyle çeltik üretimi başladı - Son Dakika

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