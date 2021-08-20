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Bursa Uludağ Üniversitesi ISO EN 9001: 2015 belgesi aldı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi ISO EN 9001: 2015 belgesi aldı

20.08.2021 17:25
Bursa Uludağ Üniversitesi ISO EN 9001: 2015 belgesi aldı, System.String[]

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) ISO EN 9001: 2015 belgesini verdi.

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Başkanı Adem Şahin, Bursa Uludağ Üniversitesinin (BUÜ) ISO EN 9001: 2015 belgesini verdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 2019 yılından beri yürütülen çalışmalar neticesinde üniversite, TSE Kalite Yönetim Sistemi Belgesi almaya hak kazandı.

Rektörlükte düzenlenen törene TSE Başkanı Adem Şahin, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, rektör yardımcıları, dekanlar, birim yöneticileri, senatörler ve üniversite personeli katıldı.

Açıklamada, törende yaptığı konuşmaya yer verilen TSE Başkanı Şahin, insan hayatının her alanına dokunan faaliyetleri olduğunu belirtti.

Çeşitli projelerle toplum hayatında güvenlik ve sağlık ilişkisini belgelendirmeye çalıştıklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Kalite çalışmaları inanmışlığı gerektirir. Yönetici kadrosunun bu çalışmalara liderlik etmesi elzemdir ve son derece dinamik bir süreçtir. Belgeyi almanın yanında sürekliliği gerektirmek de özel bir önem ister. Dolayısıyla bu çalışmalarda kurum ve kuruluşlarımız adına hedeflerimizin olması gerekir. Hitap ettiğimiz kitlenin istek ve beklentilerini ön planda tutmalıyız. İyi tasarım ve iyi planlama bu işin en önemli faktörleridir. Kalitesizlik memnuniyetsizliği de getirir. İyi planlarsak sorunların daha rahat çözülebileceğinden emin olabiliriz. Sürekli iyileştirme gibi kavramların kurum kültürüne yerleşmesi önem arz etmektedir. Bütün bunlara dokunduğunuzda zaten kalite çalışmalarında bulunduğunuz sonucu çıkar. Sonuç olarak bu çalışmaların bize kazandırdıkları şunlar oluyor, memnuniyet, problemleri hızlı çözme, organizasyon, kayıt sistematiği, imaj güçlenmesi ve daha önemlisi kurumsallaşma dediğimiz mesele kurumumuzda vücut bulmuş oluyor."

Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ise göreve geldikten sonra ilk yaptıkları işlerden birinin Kalite Koordinatörlüğü'nü oluşturmak olduğunu aktardı.

Kalitenin zor bir faaliyet olduğunu ve kendilerinin zora talip olduğunu belirten Kılavuz, "Ekibimiz yılmadan çalışmalarımızı sürdürdü. Kalite çalışmalarının nicelik olarak değil nitelik olarak bir fark ortaya koyduğunu görüyoruz. Üniversitemizi olduğu noktadan daha üst bir noktaya taşımak mecburiyetindeyiz. Bugün almaya hak kazandığımız ISO EN 9001: 2015 üniversitemiz tarihinde ilk kez alınmış bir belgedir." ifadelerini kullandı.

Kılavuz, belgeyi almalarında emeği geçenlere teşekkür etti.

Türk Standartları Enstitüsü, Adem Şahin, Uludağ, Bursa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bursa Uludağ Üniversitesi ISO EN 9001: 2015 belgesi aldı - Son Dakika


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