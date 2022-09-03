Uludağ Üniversitesi öğrencilerinin tasarladığı "Hidromakit" TEKNOFEST KARADENİZ'de

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri, TÜBİTAK'ın 2022 Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda birinci olan "Hidromakit" adını verdikleri aracı geliştirerek, hidrojenli yakıt sisteminin gelecekte araçlarda yaygınlaşmasına öncülük etmeyi hedefliyor.

Alternatif enerji kaynaklarına dayalı araç teknolojileri geliştirmek amacıyla otomotiv, makine, bilgisayar, elektrik, elektronik mühendisliği öğrencilerince kurulan Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu (UMAKİT), daha önce geliştirdiği güneş enerjisi ile çalışan otomobilin ardından bu yıl hidrojenli yakıt sistemine sahip "Hidromakit"i tasarladı.

Tasarımı ve montajı öğrenciler tarafından yapılan, TÜBİTAK'ın 2022 Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda birinci olan "Hidromakit", Samsun Çarşamba Havalimanı'ndaki TEKNOFEST KARADENİZ'de finale kalan araçlar arasında yer aldı.

Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği öğrencisi Hilal Abadanoğlu, AA muhabirine, yarışmada aracın verimlilik alanında performans birinciliği, takımın ise kurul özel ödülü kazandığını söyledi.

Araçlarda alternatif enerji kaynakları üzerinde çalışıyorlar

Farklı branşlardan öğrenciler olarak bir araya gelip, alternatif enerji kaynakları alanında çalışmalar yaptıklarını belirten Abadanoğlu, "Alternatif enerjili kaynakları kullanarak günümüzdeki araçların yeni versiyonlarını geliştirmeye çalışıyoruz. İlk başlarda güneş enerjisi ile çalışan araç yaptık. TEKNOFEST'in açtığı yarışlara hidrojen bataryayla hidromobil kategorisinde katılıyoruz." dedi.

Abadanoğlu, Türkiye'nin yanı sıra Avrupa'da da çeşitli yarışmalarda dereceler elde ettiklerini anlattı.

Ekibin 25 kişiden olduğunu bildiren Abadanoğlu, "Herkes kendi uzmanlık alanında çalışıyor ve aracımızı tamamlıyoruz. Birinci olduğumuz bu araç, hidrojenli yakıt sistemine sahip, karbonfiber kaplama olarak yapılıyor. Ekibimiz kendi tasarımlarını yapıp, kalıplarını dökerek aracı yapıyor." diye konuştu.

Araçlarda, yakıt pilinin hidrojen-oksijen veya hidrojen-hava ile çalıştığını, araçlarında yakıt pili kullandıklarını belirten Abadanoğlu, şunları kaydetti:

"Biz de yakıt pilini günümüzdeki araçlara entegre etmeyi hedefliyoruz. Bataryalı bir araç İstanbul'dan Ankara'ya giderken yaklaşık yarım saat şarj olması gerekirken, yakıt pilini kullandığında bu süreyi 3 dakikaya indirebiliyoruz. Aynı mesafede daha az zaman kaybı sağlayarak tasarruf sağlayabiliyoruz. Gelecekte yakıt piliyle birlikte hem kendimizi geliştirmek, hem de bu alana yenilikler katmak istiyoruz. Yakıt pili üzerine çalışarak hidrojenli yakıt sistemlerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz."