Bursa Uludağ Üniversitesi'nde

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından üniversite öğrencilerinin kültürel, sanatsal ve sosyal aktivitelerini desteklemek amacıyla hayata geçirilen "Genç Ofis" projesine Bursa Uludağ Üniversitesi de dahil edildi.

Üniversite'den yapılan açıklamada, Gençlik Spor İl Müdürlüğü ile imzalanan protokol kapsamında, kampüs içerisinde öğrencilerin sosyal ihtiyaçlarına hizmet vermesi planlanan "Genç Ofis" kurulacağı bildirildi.

Protokol kapsamında kampüs içinde kurulacak ofiste öğrenciler sosyal, sanatsal ve sportif faaliyetlerin yanı sıra gönüllülük, çevre bilinci, sosyal sorumluluk projeleri, gençlik kampları, tarihi ve kültürel gezilerin de yer aldığı çok geniş bir yelpazede faaliyet gerçekleştirebilecek.

Projeyi Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Üniversiteler arasındaki işbirliğinin yereldeki yansıması olarak değerlendirdiklerini belirten BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, bunun dışında da farklı alanlarda iş birliği geliştireceklerini ifade etti.

Protokol töreni sonrasında Gençlik Spor İl Müdürlüğü tarafından üretilen 600 adet yüz maskesini Üniversite Hastanesi'nde kullanılmak üzere Rektör Kılavuz'a teslim eden Gençlik Spor İl Müdürü Salih Başparmak, üniversiteye yaklaşık 2 bin adet maske desteğinde bulunmayı hedeflediklerini açıkladı.