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Bursa Uludağ Üniversitesi’nde virüs önlemleri alındı
29 dakika önce
Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) alınan önlemler arttırılıyor.
Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) alınan önlemler arttırılıyor. İlk etapta öğrencilerini 3 haftalık izne gönderen üniversitede, fakülte ve sosyal mekanlarda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 05:27
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