Bursa Uludağ Üniversitesi’nde virüs önlemleri alındı

Türkiye'de de görülen koronavirüs salgınına karşı Bursa Uludağ Üniversitesi'nde (BUÜ) alınan önlemler arttırılıyor. İlk etapta öğrencilerini 3 haftalık izne gönderen üniversitede, fakülte ve sosyal mekanlarda dezenfeksiyon çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.