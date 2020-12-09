Bursa Uludağ Üniversitesi'nin AB Projesi kabul edildi - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin AB Projesi kabul edildi

09.12.2020 14:19
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin AB Projesi kabul edildi, System.String[]

Avrupa Birliği (AB) Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (İKG PRO) kapsamından açılan İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı çağrısına Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından sunulan Proje teklifi, fonlanmaya değer...

Avrupa Birliği (AB) Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı tarafından İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Programı (İKG PRO) kapsamından açılan İş Sağlığı ve Güvenliğinin Geliştirilmesi Hibe Programı çağrısına Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) tarafından sunulan Proje teklifi, fonlanmaya değer bulunarak destek almaya hak kazandı.

Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı'nda organize edilen imza töreni projelerden sorumlu BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu'nun iştirakiyle Ankara'da gerçekleştirildi. İMSİAD (İnşaat Müteahhitleri Sanayici ve İş İnsanları Derneği) ortaklığında hazırlanan Bilinçli İşveren Güvenli İnşaat "Conscious Cadre For Construction Safety" isimli projenin bütçesi 138.950 Euro olarak kabul edildi. Proje ile BUÜ Görükle Kampüsü içerisine yenilikçi eğitim teknolojileri ile donatılmış Dijital Eğitim Merkezi (DİEM) kurulacak.

Proje katılımcılarının kendisini ziyaretinde konuşan Rektör Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, BUÜ akademisyenleri tarafından hazırlanan projenin kabul olmasından dolayı memnuniyet duyduklarını belirtti. Üniversitede yenilikçi bir eğitim merkezi kuracak olmanın heyecanını hissettiklerini aktaran Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, "Üniversite olarak iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına son derece önem veriyoruz. Bu projenin sonuçlarının üst kademe yöneticilerinin güvenlik algısını değiştireceğine inanıyoruz. Bu gelişme aynı zamanda iş kazalarını azaltmasına neden olacak. Böylelikle de ülke genelinde örnek alınacak bir yönetim şekline dönüşecektir. Ayrıca proje ortağımız İMSİAD yönetim kuruluna ve projeyi hazırlayan akademisyenlerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Projede eş başvuran olarak yer alan İMSİAD'ın Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Andıç ise, projenin kabul edilmesi ile ilgili Türkiye'de ilk defa uygulanacak sistemin bir parçası olmaktan memnuniyet duyduklarını vurguladı. Başkan Mustafa Andıç; "İnşaat sektörü artan dünya nüfusu ile sürekli büyüyen, dünya ve ülkemiz ekonomisinin önde gelen sektörlerinden biridir. Bu projenin genel hedefi; Bursa ilindeki inşaat sektöründe iş sağlığı ve güvenliği farkındalığının artırılarak iş kazalarının azaltılmasına katkı sağlamaktır. İnşaat sektöründe maalesef her gün 1 kişi hayatını kaybediyor, 1 kişinin de yaralanma sonucu iş hayatı sona eriyor. Her 3 ölümden biri, her 5 sakatlanmadan biri inşaat sektöründe meydana geliyor. Bu genel hedefe ulaşabilmek için Bursa Uludağ Üniversitesi ile iş birliği yaparak, İMSİAD üyesi 30 işveren/işveren vekili, 30 şantiye şefi ve 30 ustabaşının güvenlik kültür seviyelerinin ve bilinç düzeylerinin artırılması proje özel hedeflerinden bir tanesidir. Bu hedeflere ulaşabilmek için inşaat sektöründe çalışanların kendilerine rol model olarak seçtikleri başta işveren/işveren vekilleri olmak üzere, karar verici makamda bulunan mühendisler, şantiye şefleri ve ustabaşılarının güvenlik kültür seviyelerinin ve bilinç düzeylerinin artırılması amaçlanmaktadır" ifadelerini kullandı.

Andıç, ayrıca proje sonunda Bursa Uludağ Üniversitesi'ne kalıcı bir merkez bırakılması ve bu merkezin sektörün diğer firmalarına da hizmet verecek olmasından dolayı İnşaat sektöründe güvenlik kültürünün gelişimine olumlu yansımalarının olacağına inandığını dile getirdi.

Proje yürütücüsü Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, projenin iş sağlığı ve güvenliği alanında bir ilki gerçekleştireceğinin altını çizdi. Proje sonuçlarının sadece inşaat sektöründe değil, tüm sektörler için belirleyici olacağına işaret eden Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz; "Bu zamana kadar genellikle ülkemizdeki bütün iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri çalışanların anlayışını değiştirmeye yönelikti. Ancak yapılan araştırmalara göre, üst yönetimi iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarına inanmış firmalarda iş kazalarının meydana gelme ihtimali yaklaşık 5 kat daha az" şeklinde konuştu. Yamankaradeniz, yapılan bilimsel çalışmalara da atıfta bulunarak; "Bir firmada iş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının sağlıklı yürümesi için öncelikle üst kademe yöneticilerinin bakış açılarını olumlu yönde değiştirmek gerekiyor. Hedef kitle olarak ülkemizde karar vericilerin seçildiği nadir projelerden birisini hayata geçiriyoruz. Bu yüzden proje, sektördeki birçok profesyonel tarafından ilgili ile takip ediliyor. Üniversitemizde kurulacak DİEM merkezi özellikle Mühendislik ve Teknik uygulamaya dayalı bölümlerde eğitim alan öğrencilerimizin yıl içerisindeki iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerinde uygulamalı laboratuvar görevi görecek olup, güvenlik kültürünün önemini deneyimleyerek öğrenmelerine yardımcı olacaktır" dedi.

BUÜ İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörü Doç. Dr. Nurettin Yamankaradeniz, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İş Sağlığı ve Güvenliği Programı Öğr. Gör. Hüdayi Taşçı ve Bilgisayar Programcılığı Öğr. Gör. Dr. Mahmud Sami Döven tarafından hazırlanan 16 ay sürecek proje kapsamında kurulacak proje ofisi ve Dijital Eğitim Merkezi'nde hedef gruplara teorik ve uygulamalı eğitimler verilecek. - BURSA

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin AB Projesi kabul edildi
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin AB Projesi kabul edildi
Bursa Uludağ Üniversitesi'nin AB Projesi kabul edildi

Uludağ Üniversitesi, Avrupa Birliği, İnşaat, Bursa, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bursa Uludağ Üniversitesi'nin AB Projesi kabul edildi - Son Dakika Ekonomi


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