Bursa Uludağ Üniversitesi'nin memur alımına rekor başvuru

Bursa Uludağ Üniversitesi'nin Tıp Fakültesi'ne 161 personel alımına, 5 bini aşkın başvuru geldi.

Bursa Uludağ Üniversitesi, 'Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi' olarak geçen; Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki kurumsal ve toplum sağlığı hizmet kadrolarına güç katmaya devam ediyor.

Resmi Gazete'nin 13 Temmuz 2020 tarihli sayısındaki ilanla yeni 161 sözleşmeli memur alacağını duyurmuştu. Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre, 'sözleşme memur' statülü personel takviyesi için işletilen süreçte, başvurular için 7 gün süre tanındı. Yeni alınacak personel arasında, hemşirelik lisans programından mezun olmak üzere toplam 100 hemşire ihtiyacı karşılanacak.

Sayıca, toplam 18 tıbbi laboratuvar teknikeri ile toplam 7 anestezi teknikeri alımı da, dikkati çekiyor.

Başvurular için tanınan süre biterken, Lisans programlarından mezunlar için 2018 KPSS (B) grubu KPSS (P3) puanı ve önlisans prorgamlarından mezunlar için de 2018 KPSS (B) grubu (P93) puanı esas alınacak.

İlan edilen dönemde, toplam 5 bin 454 başcuru gelirken, yüksek alımlı hemşirelik için bin 106 başvuru gerçekleşti. Alım yapılacak personel için yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmayacak, ilan edilen 2018 KPSS puan türlerine dayalı sıralama dikkate alınacak. Bursa Uludağ Üniversitesi, daimi içşi kadrosuyla çalıştırılmak üzere alınacak 26 güvenlik görevlisi 33 temizlik görevlisi istihdamına ait kur'a çekimi, 27 Temmuz 2020'de, saat 10: 00'de internetten canlı yayınlayacak. - BURSA