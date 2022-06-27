Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika
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Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

27.06.2022 14:23
Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 350 hekimin diplomaları törenle verildi.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesinden mezun olan 350 hekimin diplomaları törenle verildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, fakültenin 47. dönem töreni Görükle Kampüsü'nde gerçekleştirildi.

Açıklamada törendeki görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, tıp eğitimini başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik etti.

Hekim kelimesinin Arapçadaki "hakim" kelimesinden geldiğini ifade eden Kılavuz, şunları kaydetti:

"Bizim geleneğimizde bu mesleğin adı 'hekim'dir. Bu çok anlamlı bir adlandırmadır. Hekim kelimesi esasen Arapçadaki 'Hakim' kelimesinin Türkçeleşmiş halidir. Hakim, Cenab-ı Hakk'ın isimlerinden biridir. Hekim kelimesinin Türkçemizdeki tam karşılığı 'bilge kişi' demektir. Genç hekim kardeşlerimize sesleniyorum; çok önemli bir görevi ifa edeceksiniz. Siz insana hizmet ettiğiniz sürece toplum sizi baş tacı yapacaktır. Sizleri bu donanımla yetiştiren hocalarımıza şükran borcumuz var. Kıymetli anneler ve babalar da çocukları ile ne kadar övünseler azdır. İnşallah bu çocukların yapacakları her türlü iyilik sizlere de yansıyacaktır."

BUÜ Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya, pandemi yükünün azalmasından sonra maskesiz şekilde bir mezuniyet töreni gerçekleştirmiş olmaktan dolayı mutluluk duyduklarını bildirdi.

Mezuniyet töreniyle Türkiye ve dünya sağlık ordusuna yaklaşık 350 hekim daha katacaklarını ifade eden Kaya, "Mezunlarımızın arasında Afganistan, Almanya, Azerbaycan, Bulgaristan, İsrail, Rusya, Karadağ, Arnavutluk, İran, Suriye ve Irak'tan olmak üzere 23 uluslararası mezunumuz da bulunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ahmet Yıldız ve Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Levent Tufan Kumaş, dereceye giren öğrencilere hediyeler verirken, 47. dönem birincisi olan Dr. Berfin Nazlı Torun, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ekrem Kaya ile birlikte yaş kütüğüne plaket çaktı.

Tören, mezun öğrencilerin anı belgelerini almaları ve kep fırlatmalarının ardından sona erdi.

Törene Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, akademisyenler, mezun öğrenciler ve aileleri de katıldı.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi - Son Dakika

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