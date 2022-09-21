Yüksek verim için "kimyasal değil hayvansal gübre kullanın" tavsiyesi - Son Dakika
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Yüksek verim için "kimyasal değil hayvansal gübre kullanın" tavsiyesi

21.09.2022 12:26
Yüksek verim için "kimyasal değil hayvansal gübre kullanın" tavsiyesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, toprak kirliliğinin önüne geçilmesi ve verimin yükseltilmesi için hayvansal gübre kullanımının arttırılması gerektiğini söyledi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, toprak kirliliğinin önüne geçilmesi ve verimin yükseltilmesi için hayvansal gübre kullanımının arttırılması gerektiğini söyledi.

Doç. Dr. Aşık, AA muhabirine, Türkiye'nin iklim ve toprak açısından şanslı bir ülke olduğunu, özellikle bazı bölgelerde verim potansiyeli yüksek toprağın bulunduğunu belirtti.

Sağlıklı gıdaların sağlıklı topraklarda yetiştiğini, bu nedenle toprak kirliliğinin önüne geçmek için bazı önlemler alınması gerektiğini anlatan Aşık, devletin aldığı önlemler dışında üreticilerin de bu konuya dikkat etmesinin önemini vurguladı.

Toprağın sağlıklı olması için bazı uygulamalar yapılabileceğini anlatan Aşık, şöyle devam etti:

"Toprağımıza önem verelim, kirletmeyelim. Toprağımızı eski kalitesine döndürmek için üreticilere de bazı görevler düşüyor. Türkiye'de topraklarımızda organik maddelerin giderek azaldığını görüyoruz. Bu nedenle kimyasal değil de hayvansal kökenli gübreler kullanalım. Topraktaki organik madde içeriğini yükseltelim. Toprak sağlığının anahtar birleşimi, organik madde kullanımıdır. Sularımızı, nehirlerimizi temiz tutalım. Nehirleri kirletirsek, sanayi kökenli kirlilik yaratırsak, topraklarımız da kirlenir."

Aşık, insanların sağlıklı gıdaya ulaşmasında toprağın büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Toprak kirliliğinin su ve hava kirliliği gibi görünür olmadığını anlatan Barış Bülent Aşık, toprağa birim alanda daha fazla ürün elde etmek için kimyasal anlamda ne varsa atıldığını, bunun da toprağın kirlenmesine ve sağlığını kaybetmesine neden olduğunun altını çizdi.

"Anız yakmak toprağı yakmakla eşdeğer"

Aşık, buğday hasadından sonra anız yakmanın toprağa çok zarar verdiğini belirtti.

Anız yakmanın yasaklanmasının çok doğru bir karar olduğunu anlatan Aşık, şunları kaydetti:

"Anız yakmak toprağı yakmakla eşdeğer bir şey. Anız yaktığınızda toprağa kazandıracağımız organik karbonu yok ediyoruz, havaya veriyoruz. Havadaki karbon miktarını arttırıyoruz. Bizim amacımız havayı kirleten fazla karbonu toprakta tutmak. Havaya verdiğimizde zararlı olan karbon, toprağa verdiğimizde toprağı canlandıran kilit eleman. Topraktaki mikroorganizmaların enerji kaynağı. O nedenle anızları kesinlikle yakmamamız gerekiyor. Elimizde bitkisel olsun, hayvansal olsun ne kadar organik kökenli karbon kökenli atık varsa, onları uygun işlemlerden geçirdikten sonra, uygun dozlarda toprağa uygulamamız gerekiyor. Topraklarımızda organik madde içeriğini ne kadar arttırabilirsek, gelecekte de o topraklarda kaliteli ve yüksek verim alma şansımız yüksek."

Aşık, sağlıklı gıda ve gelecek nesillere sağlıklı toprak bırakmak için mutlaka kimyasal kullanımın azaltılarak organik madde kullanımının arttırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

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Kaynak: AA

Uludağ Üniversitesi, Bursa, Güncel, Son Dakika

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