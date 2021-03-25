Bursa Uludağ Üniversitesinde eğitim planlamasının aynen devam edilmesi kararlaştırıldı - Son Dakika

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Senato Toplantısı'nda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar dönemi programının daha önceden planlandığı şekilde devam ettirilmesi kararlaştırıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yapılan görüşmeler sonunda lisansüstü eğitim tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri, veteriner, ziraat, spor bilimleri, güzel sanatlar, fen-edebiyat (fen bölümleri) ve eğitim (güzel sanatlar) fakülteleriyle devlet konservatuvarında eğitim karma yapılacak.

Mühendislik, mimarlık, iktisadi ve idari bilimler, ilahiyat, hukuk, İnegöl işletme, fen-edebiyat (sosyal bölümleri) ile eğitim (güzel sanatlar bölümü dışındaki bölümler) fakültelerinde eğitim çevrimiçi gerçekleştirilecek.

Yabancı diller yüksekokulu ile teknik bilimler, İnegöl, Karacabey, sağlık hizmetleri, Harmancık Meslek Yüksekokulunda eğitim karma diğer meslek yüksekokullarında ise çevrimiçi devam edecek.