Bursa Uludağ Üniversitesinde "organik tohum projesi" çalışmaları

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Sevinç Başay, "Ziraat Fakültesinde başlatılan organik tohum projesi ile yerel tohum çeşitlerimiz organik üretim alanlarında yetiştirilerek, organik ıslah yapılarak organik tohum temin edilmektedir." dedi.

Başay, gazetecilere yaptığı açıklamada, organik tarımda sürdürülebilirlik için yerel tohumların ve organik üretiminin önemine dikkati çekti.

Tüm yerel tohumları yıllar içinde organik olarak üretmeyi planladıklarını aktaran Başay, şöyle devam etti:

"Ziraat Fakültesinde başlatılan organik tohum projesi ile yerel tohum çeşitlerimiz organik üretim alanlarında yetiştirilerek, organik ıslah yapılarak organik tohum temin edilmektedir. Yerli tohumlarımızı asla kaybetmemeliyiz. Yerli tohum bizim için gerçekten çok büyük önem arz ediyor. Bunlar bizim bölgelerimize adapte olmuş çeşitler. Organik tarımda başarılı olabilmemiz için öncelikle yerel çeşitlerimizin organik tohumlarını temin etmeli ve devamında her zaman organik yetiştiriciliğe organik tohumla başlamalıyız.

Organik üretimde en büyük sorunlardan biri, başlangıç materyali olan tohumu, günümüzde organik olarak temin etmektir. Organik tarımda sürdürülebilirlik için hazırladığımız projede üç çeşitte domates, biber ve patlıcan, ikişer çeşitte organik tohum ürettik. Projede kullanılan çeşitler, yerel çeşitlerdir. Özellikle organik tarımda, yetiştiricilik yaptığınız yöreye adapte olmuş, dayanıklı çeşit ile yola çıkmışsanız ve gereken kültürel bakımı yapmışsanız, başarıya ulaşma şansınız yüksek."

BUÜ Ziraat Fakültesi Organik Tarım Birimi Başkanı Prof. Dr. İbrahim Ak da kişisel tohum arşivinde 100'e yakın çeşit olduğunu, buna her gün yenilerinin eklendiğini anlattı.

Bursa ve civarı başta olmak üzere Türkiye'deki yerel tohum çeşitliliğini korumayı amaçladıklarını vurgulayan Ak, "Arşivimde daha çok bahçe ve tarla ürünlerinin tohumları bulunuyor. Tohumları ekerek yaşatıp korumaya ve çoğaltmaya çalışıyorum." diye konuştu.